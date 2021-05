Fernando Tejero desvela su estado sentimental actual

Fernando Tejero es profeta en su tierra, en su Andalucía. Hasta allí se ha desplazado para acudir a la presentación del Festival de Málaga. Un evento en el en el que además de hablar de sus próximos proyectos y asegurar que por fin ha sido vacunado contra el COVID-19, nos ha confirmado la magnífica relación que mantiene con María Pombo y Pablo Castellano, a quien conoce desde hace muchísimos años y a quien considera su propio hermano. Muy dispuesto a hablar sobre su vida sentimental, una vida que actualmente vive en solitario a pesar de estar abierto al amor, el actor prefiere mantener en el ámbito privado su enfrentamiento legal con Pol Badía, a quien demandó tras publicarse unas fotografías en las que aparecían besándose.

El popular actor de ‘La que se avecina’ y ‘Aquí no hay quien viva’, entre otras series, ha atendido a los medios de comunicación con una gran simpatía y amabilidad. Ha presentado su nuevo trabajo, una película llamada ‘La fortaleza’, un thriller con tintes de comedia en la que comparte guion con Willy Toledo, Fernando Cayo, Carla Nieto, está Víctor, José Manuel.

Fernando Tejero habla también sobre su experiencia en pandemia. Es bastante optimista con la evolución de la situación: «Yo quiero ser muy positivo y quiero pensar que sí, yo ya estoy vacunado, o sea que creo que para septiembre se augura que ya va a estar prácticamente un porcentaje alto de la población vacunada y eso tiene que dar buen resultado, así que creo que es señal de que parece que se vuelve un poco a la normalidad».

El intérprete cuenta cómo le ha ido la vacunación: «Me han puesto la Janssen, es una dosis solamente, así que ya está, ya no tengo que ir más».

Fernando Tejero: «Estoy soltero, pero…»

Tampoco tiene problemas en hablar de su estado sentimental en este momento. ¿Tiene el corazón ocupado? «No, ahora mismo tengo el amor de mi familia, de mis amigos, de mis perras, pero no, ahora mismo estoy tranquilo y abierto a lo que pueda pasar, así que bien.

Tejero se deshace en elogios hacia María Pombo y su marido, Pablo Castellano, a quien une una grandísima relación desde hace tiempo: «Claro, por supuesto, yo estoy muy en contacto con Pablo, con María, con Martín, que me lo como, tengo muchísimas fotos con él y voy mucho a casa de Pablo, es amigo mío desde hace muchísimos años porque era el ex de una amiga mía y tengo una relación fantástica con ellos y es como mi hermano, es una relación de hace muchísimo tiempo, cuando conocí a María ya éramos amigos y me pareció fatal esos titulares que salieron… Es lamentable que en la época que estamos siga existiendo homofobia y eso es buscar donde no hay», argumenta.

Por último, el actor no quiere entrar a valorar su agria polémica con Pol Badía: «Es que de eso no quiero ni hablar, a mí hay gente que no me interesa y no quiero hablar».