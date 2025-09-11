María Pombo se ha reafirmado en que «la lectura no te hace mejor persona». Hace unos días, la influencer -tras dos largos meses de vacaciones en Cantabria-, reapareció en redes sociales para dar su opinión sobre la lectura. Lo que nunca imaginó fue que por el hecho de contar sus gustos, tuviera una oleada de críticas hasta tal magnitud que incluso le desearan la muerte del bebé que espera.

María se reafirma en su opinión

El pasado 10 de septiembre, Barcelona recibió a numerosas influencers invitadas al último desfile de Desigual. Como no podía ser de otra manera -ya que se ha convertido en todo un icono en la moda-, María Pombo fue una de las asistentes. Fiel a su naturalidad, la empresaria madrileña no dudó en responder a las preguntas sobre las últimas polémicas de su vida.

Hace unos días, la creadora de contenidos dejó claro que no por leer una persona era mejor que otra y que, seguramente, muchas más de las que se imaginaba eran poco aficionadas a los libros. Un comentario que, sin esperarlo, desató la furia de muchos usuarios en redes sociales, que incluso desearon que tuviera un aborto -ya que está esperando su tercer hijo en común con Pablo Castellano-. «Sufro de pensar que hay gente tan cruel, me han mandado unos mensajes que ni en mis 12 años en redes sociales me han mandado. Sufro por eso, es decir, Dios mío, hasta dónde hemos llegado», ha comenzado diciendo.

En lugar de achantarse ante las críticas o recular por los consejos que le han llegado estos días, Pombo ha dejado claro que -debido a los comentarios de odio que ha recibido en los últimos días- se «reafirma en su mensaje»: No pienso que las personas que leen sean mejores personas. Yo he pensado estos días: Dios mío, ¿cómo es posible que te creas mejor que yo insultándome y diciéndome que ojalá aborte a mi bebé solo porque no leo? Entonces, un poco sorprendida».

No es la primera vez que la joven tiene que hacer frente a este tipo de polémicas. Cierto es que si nombre, en comparación con otras de sus compañeras de profesión, así como si actitud siempre está más cuestionada que la de otros. Algo que ella misma confirma: «A mi las opiniones de la gente no me condicionan, a mi que este fin de semana me critiquen por ir vestida… Cuando critican con faltas, no lo puedo entender. Mi me recomiendas un libro, lo acepto. Creo que yo lo vivo desde dentro y no se si otras polémicas de influencers piensan que las suyas son peores».

Recomendó la lectura en sus comienzos

Si por algo se caracteriza el universo 2.0 es porque tiene memoria. Ahora, las redes sociales han redescubierto un vídeo de la pequeña de las hermanas Pombo hace años en el que, con una imagen muy distinta, recomendó varios libros durante su etapa en Youtube: «El abuelo que saltó por la ventana y se largó, que me pareció bastante divertido, pero para recomendaros algunos, Los pilares de la tierra o la Caída de los gigantes».