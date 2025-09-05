La surrealista defensa de Mariló Montero a María Pombo: "Hitler también leía mucho"

Las polémicas declaraciones de María Pombo con respecto a la lectura continúan dando mucho de qué hablar. La influencer, tras recibir un mensaje en la red en el que un usuario le decía que debería adornar su nueva estantería con libros que hubiera leído, estalló señalando que nadie era mejor que nadie «solo porque le gustara leer». «Hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer […] Leer aporta muchísimo, en eso creo que estamos todos de acuerdo y nunca he dicho lo contrario, pero no te convierte automáticamente en mejor persona ni te hace moralmente superior», sentenciaba.

Las palabras de la hermana pequeña de las Pombo en vez de calmar las aguas, han generado una oleada de críticas aún más grande contra ella. Una situación que ha hecho que algún que otro rostro conocido salga en su defensa. La última en hacerlo ha sido Mariló Montero, quien ha aprovechado su presencia en la alfombra naranja de Masterchef Celebrity en el Festival de Vitoria para pronunciarse en medio del revuelo. «Yo creo que una persona está más cultivada si lee libros que si no los lee, pero sí que entiendo lo que ella dice sobre la superioridad», comenzaba a decir.

«Yo he tenido grandes maestros cultísimos, íntimos amigos catedráticos, que precisamente los que más saben son los que menos presumen y los que no te hacen sentir mal porque seas menos ilustres que ellos o incluso una ignorante», proseguía. Añadía que «entendía perfectamente» lo que había querido decir María Pombo y que la defendía por completo. «Interpreto bien lo que ha querido decir. Hitler también leía mucho, por decirte algo. Es decir, ¿eres mejor persona? Pues no. En mi interpretación, creo que María ha querido decir que hay gente que dice que por leer, se cree superior a otros. Esa es la intencionalidad de su mensaje», sentenciaba.

Mariló Montero en el Festival de Vitoria. (Foto: Gtres)

Para terminar, Mariló recalcaba que, independientemente de la interpretación y de su postura, ella tenía claro que siempre que se entera de que «están linchando a una persona», tiende a defenderlo.

Las últimas palabras de María Pombo

Después de pronunciarse en más de una ocasión en la red para explicar sus palabras e intentar que sus seguidores le entendieran, María también ha hecho unas declaraciones frente a las cámaras, concretamente a los micrófonos de Gtres, confesado que está más que acostumbrada a verse envuelta en este tipo de polémicas.

María Pombo en Madrid. (Foto: Gtres)

«Estoy acostumbrada a que cuando dices una cosa, haya gente a la que le gusta y gente a la que no. Y lo respeto completamente. Obviamente, lo que no respeto son las faltas de educación y la falta de todo que he recibido. Y de verdad que no me afecta, porque si he dicho algo, sé que al final va a haber todo tipo de opiniones y es lo que hay», manifestó.