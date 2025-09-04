María Pombo explica el motivo por el que plantó cara a los haters que la tacharon de "inculta"

Una vez más, María Pombo ha desatado la polémica en la red. La influencer mostró, hace unos días, la nueva estantería que ha puesto en el salón de su casa, la cual, en vez de estar repleta de libros, tiene otro tipo de adornos, algo que un seguidor quiso resaltar. «Es preciosa, pero si estuviera llena de libros que se han leído, lo sería mucho más. Ahora solo veo trastos», señaló. Lejos de optar por el silencio, María decidió responderle: «Lo voy a decir: creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer […] A todos nos inculcaron la lectura en algún momento de nuestras vidas, y todos tuvimos que probar, pero hay a gente a la que le gusta y gente a la que no. Tengo una hermana que devora libros, y otra que no se ha leído uno en su vida, creo. Yo estoy en medio», sentenciaba.

Su contestación, lejos de aclarar a este internauta, generó aún más críticas en contra de la influencer, ya que muchos no veían normal que, siendo una figura pública, señalara tan a la ligera su falta de pasión por la lectura. Y más siendo la tataranieta de la escritora Concha Espina. Una situación que hizo que María volviera a pronunciarse en medio del revuelo. «Leer aporta muchísimo, en eso creo que estamos todos de acuerdo y nunca he dicho lo contrario, pero no te convierte automáticamente en mejor persona ni te hace moralmente superior», sentenciaba.

Ahora, la hermana pequeña de las Pombo ha vuelto a romper su silencio, aunque, en esta ocasión, no lo ha hecho en el universo 2.0. si no ante los micrófonos de Gtres. «Estoy muy bien […] Yo creo que se ha quedado cristalino en redes. No tengo nada más que decir, de verdad», comenzaba a decir. «Estoy acostumbrada a que cuando dices una cosa, haya gente que le gusta y gente a la que no. Y lo respeto completamente. Obviamente, lo que no respeto son las faltas de educación y la falta de todo que he recibido. Y de verdad que no me afecta, porque si he dicho algo, sé que al final va a haber todo tipo de opiniones y es lo que hay», expresaba.

María Pombo en Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá de esta polémica, los periodistas también quisieron preguntar a la influencer cómo se encontraba en su tercer embarazo, algo que no tuvo problema en contestar. «Ya estoy mejor. Ya estoy en el segundo trimestre, que ya es todo mucho más tranquilo. Y ahora vamos a dejar a los niños al cole. Así que un día muy feliz y muy ajetreado. […] Está siendo un embarazo muy parecido a los anteriores», concluía.