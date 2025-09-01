María Pombo ha sido una de las grandes protagonistas del verano. En el ecuador de la temporada estival, la influencer desveló que estaba embarazada de su tercer hijo en común con Pablo Castellano. Solo días después de confirmar lo que era un secreto a voces, la creadora de contenidos desveló que lo que esperaba era una niña, a la que ha llamado Mariana. A punto de regresar a los photocalls -tras dos meses en Casa Vaca, su propiedad de Cantabria- la joven ha reaparecido en redes sociales para contar un truco -generalmente para las mujeres en su mismo estado- para la ropa premamá (sin necesidad de comprar prendas para usar solo 9 meses).

El truco de María Pombo con los pantalones de embarazada

Desde que hace años que María Pombo pasó a formar parte del universo celebrity. Aunque si bien es cierto que comenzó su carrera en redes, donde despegó su popularidad, con el paso de los años el interés mediático ha recaído en su vida personal más allá de sus estilismos o sus looks -que siguen copando titulares debido a su asistencia a eventos de gran calibre-.

Su vida familiar, así como la que ha formado con Pablo Castellano, supuso que Prime Video se fijara en el clan para hacer una docuserie de cuatro temporadas -a la espera de conocer si habrá una quinta-. Sin embargo, Pombo no ha querido desmerecer su exitosa carrera como influencer y es por ello que sigue activa en redes como el mismo día.

El truco de María Pombo con sus pantalones cuando está embarazada. (FOTO: REDES SOCIALES)

Además de compartir sus looks, la decoración de su casa o incluso sus momentos más familiares, hay una sección que desarrolla desde hace meses y que tiene destacada en su cuenta de Instagram: Truquitos.

Ahora, en el segundo trimestre de su embarazo -y debido a su experiencia previa con Martín y Vega, sus hijos de cinco y dos años respectivamente- Pombo ha desvelado un truco que tiene con la ropa durante los meses de gestación. Asimismo, debido a esta publicación, la influencer ha revelado que talla usa normalmente en los pantalones: «Los pantalones son de Zara de ahora (ref. 9306/221). Yo embarazada busco pantalones de tiro bajo y me compro tallas más grandes de mi talla habitual. Suelo usar la 36, ahora he engordado y uso la 38 y para que me queden anchitos de pierna y me quepan de tripa me he comprado una 40».

Su próxima aparición en un photocall

María Pombo en la 72ª edición del Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Septiembre es sinónimo de vuelta al trabajo, incluso para los influencers. Precisamente, también a través de sus historias temporales, la madrileña ha desvelado que ha pasado una jornada de compras en la capital para buscar su look perfecto para el Festival de Cine de San Sebastián, al que acude todos los años y una cita ideal para sacar de su armario sus mejores galas.