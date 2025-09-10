Numerosas celebrities y rostros conocidos se han dado cita sobre la alfombra roja del desfile de Desigual celebrado en Barcelona. Por la misma, hemos visto pasar a famosas de la talla de María Pombo, -presumiendo de su embarazo-, Nicki Nicole, -en el punto de mira por su relación con Lamine Yamal o a Paris Jackson y Ester Expósito, -quienes vuelven a reencontrarse tras la polémica escena que protagonizaron durante el último desfile de la marca-.

Tampoco ha querido perderse el evento la cantante Becky G, o las influencers Violeta Mangriñán y Laura Escanes.

María Pombo en el desfile de Desigual. (Foto: Gtres)

María Pombo ha presumido de sus curvas premamá con un look muy cómodo y sencillo compuesto por vaqueros y top asimétrico con estampado tie-dye.

Nicky Nicole en el desfile de Desigual. (Foto: Gtres)

La cantante Nicki Nicole ha reaparecido tras confirmarse su relación con el futbolista Lamine Yamal. La pareja hacía oficial lo suyo con una imagen muy tierna en la que posan abrazados y mirando a cámara.

Ester Expósito en el desfile de Desigual. (Foto: Gtres)

Ester Expósito y Paris Jackson han vuelto a verse las caras, y ha sido precisamente durante otro desfile de Desigual. Sobre todo, después de que la última vez protagonizasen un incómodo momento. En aquel momento, veíamos que a pesar de sentarse juntas, las dos se negaban a interactuar y se dejaban ver visiblemente tensas.

Paris Jackson en el desfile de Desigual. (Foto: Gtres)