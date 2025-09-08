María Pombo ha vuelto a protagonizar otra polémica pocos días después de que le llovieran las críticas por decir que no es aficionada a la lectura. Ahora, la creadora de contenidos ha sido muy cuestionada por lucir un vestido con transparencias en la tripa en una boda por la iglesia. La joven, que siempre trata de esquivar las críticas, llevó un vestido rojo de Fernando Claro en el que mostraba su figura premamá. Un look que no solo no ha convencido a los usuarios del universo 2.0, sino por el que ha recibido muchos comentarios de odio.

El comentado look de María Pombo

El pasado sábado 6 de septiembre, en Ribadeo, tuvo lugar el enlace matrimonial de Alejandra Navarro, una creadora de contenidos íntima de María Pombo. María Fernández Rubíes, María García de Jaime, Marta Pombo… fueron otras de sus compañeras de profesión que también fueron invitadas a esta boda, aunque en redes pasaron mucho más desapercibidas.

Como es habitual, María Pombo -que se ha convertido en un icono de estilo en nuestro país-, suele compartir sus estilismos en redes sociales. En su segundo trimestre de embarazo, la empresaria madrileña ha lucido un vestido con trasparencias de Fernando Claro para el gran día de su amiga Alejandra Navarro. Sin embargo, lo que nunca hubiera esperado son los comentarios negativos que ha recibido por el atuendo. Según muchos usuarios, este look no es apropiado para una boda religiosa, tal y como han escrito en su publicación. «No es un vestido para una iglesia, vaya falta de respeto», «fatal el vestido, ella como siempre guapísima, pero fatal enseñando la barriga», «el vestido no me gusta nada», «la transparencia es un espanto», «un vestido precioso lo ha convertido en algo vulgar», han sido algunas de las reacciones que ha tenido el posado de la mujer de Pablo Castellano que todavía no se ha pronunciado al respecto.

Su amiga María Frubies sale en su defensa

Quien sí lo ha hecho ha sido su amiga María Fernández-Rubíes. La también creadora de contenidos ha salido en defensa de la influencer por otra polémica. En la preboda de Navarro, Pombo compartió una imagen en la que aparecía con un bronceado que nada tiene que ver con el que luce en una instantánea de Fernández-Rubíes. Por ello -y por el look de invitada su amiga-, la mujer de Manu Losada ha dado un paso adelante y ha emitido un contundente comunicado.

«Hay algunas personas que son verdaderamente agotadores, por llamarlas de alguna manera educada. Gracias a Dios, esta aplicación cada vez te da más herramientas para lidiar con el hate. Porque no nos engañemos, el hate tristemente no va a acabar. Eso es lo único que con los años saco en claro. Hay gente mala, envidiosa y aburrida (…). No sólo voy a borrar cada uno de los comentarios hirientes y con mala uva que vertéis sobre mis amigos o incluso sobre mi. Sino que además voy a bloquear (…) Se tenía que decir, sino iba a explotar», ha escrito a través de sus historias temporales.