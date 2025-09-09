El próximo miércoles 10 de septiembre tendrá lugar uno de los reencuentros más esperados del universo celebrity: el de Ester Expósito y Paris Jackson. Su última coincidencia en el front row de un desfile de moda causó numerosas especulaciones, ya que parecía que no existía buena sintonía entre ellas -y, de hecho, ni siquiera llegaron a intercambiarse más de cinco palabras-.

El 6 de junio de 2024, Desigual -la marca de moda referencia en Cataluña- convocó a muchas de sus embajadoras en el puerto de Barcelona para un desfile con el que la marca celebraba cuarenta años en la industria textil. Aunque las grandes protagonistas se esperaba que fueran las modelos, lo cierto es que la protagonista de Élite y la hija de Michael Jackson protagonizaron un tenso momento que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Ester Expósito y Paris Jackson. (Foto: Gtres)

Ambas coincidieron entonces en la front row de la pasarela donde dieron cuenta que no existía demasiada complicidad entre ellas a pesar de ser dos mujeres muy poderosas y muy reconocidas. No hablaron y a penas se miraron, por lo que esta imagen desató los rumores sobre una posible enemistad o rivalidad entre ambas.

Meses después de su sonado encuentro ante la prensa en el desfile de Desigual, la sobrina de Ángel Expósito -uno de los locutores de radio más reconocidos de España-, quiso pronunciarse al respecto. «No me puede parecer más absurda toda esta polémica. Es mentira y quiero que quede claro: esto no es más que un ejemplo de cómo las redes pueden ser demoníacas montando una competición entre mujeres y un mal rollo que nunca existió (…). Estoy mirando más allá y estoy incómoda porque nos están grabando todo el rato, cinco personas con un móvil a un metro de distancia de nuestra cara (…). Todo fue genial. De hecho, luego ella me siguió en redes y nos dimos like, o sea, no hay ningún tipo de tensión, al contrario», zanjó la intérprete en Vogue.

Ester Expósito en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Además, no ha sido la última vez -antes de volver a coincidir en un front row-, que Expósito se ha pronunciado sobre este escándalo que dio la vuelta al mundo. Fiel a su humor, y para quitar hierro a la polémica, la actriz decidió -a golpe de posado en redes- compartir una imagen con un poderoso mensaje en contra de la rivalidad entre mujeres -que fue una campaña de Desigual- en la que deslizaba: «I love Paris» -todo un guiño para la hija de Michael Jackson-. Por su parte, Paris también lució la misma camiseta pero con el nombre de Ester.

Un esperado reencuentro

Un año después de esta polémica, la actriz y la descendiente del Rey del Pop volverán a coincidir en un evento de la mencionada marca, que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de septiembre en Barcelona y que contará con otros rostros conocidos como con Nicki Nicole -cuya reaparición es muy esperada tras confirmarse su relación con Lamine Yamal- o María Pombo -que ha protagonizado dos polémicas en la última semana-.