Adiós al ‘clean look’: en 2026 la tendencia se llama ‘Mannequin skin’ y se lleva así, según las profesionales del maquillaje

La industria de la belleza avanza a gran velocidad, impulsada por redes sociales, pasarelas internacionales y una creciente conversación en torno al cuidado de la piel. En este contexto surge la tendencia conocida como mannequin skin, una estética que propone una piel aparentemente perfecta, uniforme y luminosa, similar a la de los maniquíes de escaparate. Lejos de centrarse únicamente en el maquillaje, esta corriente pone el foco en la preparación cutánea y en una imagen pulida, casi etérea, que transmite calma, orden y control visual.

Aunque a primera vista puede parecer una moda más dentro del universo beauty, la mannequin skin responde a un cambio más profundo en la forma de entender la piel. Frente a tendencias anteriores que exaltaban el brillo extremo o el acabado húmedo, esta nueva propuesta busca una luminosidad contenida, sin exceso de reflejos ni textura visible. El objetivo no es que la piel destaque por sí misma, sino que actúe como un lienzo perfecto, equilibrado y silencioso, donde todo parece estar en su sitio.

Qué es la mannequin skin y por qué triunfa

La mannequin skin se define por un acabado uniforme, satinado y extremadamente regular. No hay rastro de poros visibles, rojeces ni imperfecciones marcadas, pero tampoco un brillo exagerado. Una publicación de MAC Cosmetics, que explica cómo conseguir el estilo mannequin skin, cuenta que se trata de una piel que parece casi irreal, como si no perteneciera al mundo cotidiano, de ahí su nombre. Esta tendencia ha ganado fuerza en editoriales de moda y desfiles internacionales, donde la neutralidad del rostro permite que el protagonismo recaiga en la ropa y los accesorios.

Su éxito está ligado a una estética minimalista que encaja con el auge del lujo silencioso. En un momento en el que se valora lo discreto, lo pulido y lo aparentemente sencillo, la mannequin skin se convierte en la expresión cutánea de esa filosofía. No busca llamar la atención de forma directa, sino transmitir perfección y serenidad visual.

Preparación de la piel como paso fundamental

A diferencia de otras tendencias más centradas en el maquillaje, la mannequin skin se construye principalmente desde el cuidado previo de la piel. La hidratación profunda, la exfoliación regular y el refuerzo de la barrera cutánea son esenciales para lograr ese acabado liso y homogéneo. Los dermatólogos, como Lina Velez, insisten en que una piel bien cuidada requiere menos producto y ofrece resultados más naturales.

Según la Clínica Dermatológica Internacional, mantener una rutina constante que combine limpieza suave, hidratación adaptada al tipo de piel y protección solar diaria es clave para mejorar la textura cutánea y el tono uniforme. Estos principios encajan perfectamente con la lógica de la mannequin skin, que prioriza la salud de la piel por encima del camuflaje.

El papel del maquillaje en esta tendencia

El maquillaje en la mannequin skin es sutil y estratégico. Se utilizan bases ligeras o skin tints que igualan el tono sin aportar peso, correctores solo donde es imprescindible y productos en crema que se funden con la piel. El polvo se emplea de forma muy controlada, únicamente para matificar zonas concretas sin apagar la luminosidad natural.

El rubor, el bronceador y el iluminador se aplican de manera casi imperceptible, buscando un efecto difuminado y sin contrastes bruscos. El resultado es un rostro equilibrado, donde no se distinguen capas ni productos, reforzando esa sensación de piel “perfecta” que define la tendencia.

Mannequin skin frente a otras corrientes beauty

A diferencia del glass skin coreano o del dewy look que dominó temporadas anteriores, la mannequin skin reduce el protagonismo del brillo. No pretende reflejar la luz de forma evidente, sino crear una superficie visualmente lisa y controlada. Tampoco comparte la narrativa de aceptación de imperfecciones del skin positivity, ya que apuesta por una estética más idealizada.

Influencia de la moda y la fotografía

La fotografía digital y la iluminación profesional han sido clave en la expansión de la mannequin skin. Este acabado funciona especialmente bien ante cámaras de alta definición, donde cualquier irregularidad se magnifica. Por ello, se ha convertido en una elección recurrente en campañas de moda y editoriales.

Instituciones como el British Fashion Council han señalado en diversos informes cómo las tendencias de belleza actuales están cada vez más condicionadas por la imagen digital y la necesidad de resultados impecables en entornos visuales muy exigentes. La mannequin skin responde exactamente a esa demanda.

Es más, la Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que las rutinas de cuidado personal no solo influyen en la apariencia, sino también en la salud mental: actividades como el masaje, la hidratación o el cuidado de la piel estimulan la autoestima y reducen los niveles de estrés.