María Pombo y Pablo Castellano vuelven de Miami ¿con planes de mudanza?: "Si me voy es ahora"

No se habla de otra cosa en la red. María Pombo y Pablo Castellano podrían estar replanteándose dar un giro de 180 grados a sus vidas, dejando atrás su España natal para asentarse en Miami. Así lo ha confirmado en exclusiva el periodista Javi de Hoyos, quien ha publicado una fotografía del matrimonio en las puertas de un colegio de la zona, con el objetivo de «echar un vistazo» a las instalaciones de la urbanización que se están planteando adquirir. «Están buscando una casa para comprarse en Miami […] Si se mudan a vivir allí, tienen que tenerlo todo controlado», comenzaba a contar.

El periodista añadía que las fuentes que le han hecho llegar estas fotografías son muy fiables y que aseguran que «vieron a Pablo Castellano y María Pombo buscando una casa en Miami para comprársela». «Es verdad que me dijeron que no lo tienen cerrado. Solo están planteándoselo, estudiando la zona y mirando lo que hay alrededor. Pero por el momento no tienen nada claro […] Veremos si se la terminan comprando. Os seguiré informando», concluía.

Como no podía ser de otra manera, estas últimas informaciones han generado un gran revuelo entre los seguidores de María y Pablo, algo que ha provocado que los medios se hayan desplazado hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para esperar su llegada a España y preguntarles directamente sobre estos rumores. La influencer, lejos de esconderse, aseguraba de nuevo que «siempre había reconocido que le encantaba Miami» y, al ser preguntada directamente por si podría convertirse en su nuevo lugar de residencia, contestaba con un escueto «quién sabe». «Siempre he dicho que si me voy a vivir a Miami ahora es el momento, que tengo niños pequeños», señalaba, dejando en un auténtico misterio si las especulaciones sobre el motivo de su último viaje eran ciertas o no.

María Pombo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. (Foto: Gtres)

La creadora de contenido contó a los medios que llegaba agobiada a Madrid por la huelga de maletas que había, así como también confesaba que no se encontraba muy bien por su avanzado embarazo. De hecho, comentó que había dejado a Pablo recogiendo el equipaje y que ella se iba a casa para reencontrarse con los pequeños. Minutos más tarde, Castellano hacía su aparición y era preguntado por su posible mudanza. El empresario, lejos de jugar al despiste, optaba por una postura mucho más clara que su mujer. «Es una ciudad que nos gusta mucho y que no es la primera vez que vamos. Estamos viendo cosas. Nunca se sabe en un futuro. Tenemos amigos y familia allí además. Y bueno, viendo cosas. España es nuestro sitio. Aquí estamos fenomenal. Pero bueno, vamos a ver si probamos o no probamos. Tienen que alinearse muchas cosas, pero todo es posible», explicaba.

Pablo Castellano en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. (Foto: Gtres)

Así, las declaraciones de María Pombo y Pablo Castellano dejan su futuro cubierto de un absoluto misterio. ¿Darán el paso de mudarse a Miami? ¿Dejarán aquí sus carreras profesionales y su familia para empezar de cero al otro lado del charco? Solo el tiempo lo dirá.