El plan navideño de la Reina Sofía en Madrid con las infantas Elena y Cristina

La Reina Sofía ha aprovechado los días de Navidad para disfrutar de un plan cultural en Madrid. Antes de que las infantas Elena y Cristina se marcharan a Emiratos Árabes para despedir el año con su padre y celebrar junto a él su cumpleaños, las dos hermanas de Felipe VI estuvieron en una de las exposiciones más importantes del año junto a su madre.

Según ha trascendido, fue el pasado fin de semana, después del día de Navidad, cuando la Reina Sofía se trasladó hasta el centro de Madrid, donde se reunió con sus dos hijas. Juntas visitaron la muestra dedicada a la figura de la reina Victoria Eugenia que inauguraron hace algunas semanas los Reyes. Una exposición que repasa el importante legado de la esposa de Alfonso XIII, madre del conde de Barcelona, que pasó una gran parte de su vida en el exilio y que regresó a España a finales de la década de los años 60 para ejercer como madrina en el bautizo de Felipe VI.

La reina Victoria Eugenia con una tiara con esmeraldas. (Foto: Gtres)

La exposición se encuentra en la Galería de las Colecciones Reales, que se ha convertido en todo un referente museístico en cuestiones relacionadas con la historia de España y, en especial, con la monarquía. Entre las piezas que se exhiben se encuentra, por ejemplo, la tiara de las flores de lis, que el Rey Felipe VI ha cedido para la muestra. Esta es una de las alhajas que forma parte del lote de joyas de pasar que definió Ena en un codicilo testamentario. Son piezas que solamente pueden utilizar las reinas de España, como ha sido el caso de la Reina Sofía y ahora de la Reina Letizia.

Los Reyes Felipe y Letizia tras la inauguración de la muestra. (Foto: Gtres)

Los detalles del plan de la Reina Sofía

Según ha confirmado el portal LOC, doña Sofía, las infantas Elena y Cristina y la novia de Miguel Urdangarin llegaron a la Galería de las Colecciones Reales en torno al mediodía del pasado sábado. Un equipo de seguridad de la Casa Real avisó al museo unos minutos antes para avisar de su llegada, pero las cuatro disfrutaron de la muestra como el resto de los visitantes, sin llamar la atención. Además, al finalizar la visita aprovecharon para comprar algunos detalles en la tienda del museo.

Para doña Sofía este plan con sus hijas ha sido seguramente una manera de pasar un rato tranquila y feliz tras unos meses complicados, marcados por el delicado estado de salud de su hermana, la muerte de su prima Tatiana Radziwill y la publicación de las controvertidas memorias de Juan Carlos I.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El plan de los Reyes y sus hijas

Por su parte, los Reyes don Felipe y doña Letizia y sus hijas han aprovechado las fiestas para disfrutar de planes culturales. Justo antes de la Navidad, Sus Majestades estuvieron en Matadero viendo la adaptación de la obra Filosofía mundana de Javier Gomá. La pasada semana, ya con la princesa Leonor y la infanta Sofía, los Reyes se trasladaron hasta el Teatro Fernán Gómez para ver el musical Rent, que va a estar en cartel hasta finales de enero. Esta obra, escrita por Jonathan Larson, acaba de cumplir 30 años y ha ganado un Tony y un Pulitzer.