Complicidad y un posado inesperado: Amelia Bono y su novio cierran el año corriendo la San Silvestre

Además de prepararse para despedir el año con las tradicionales campanadas, cada 31 de diciembre muchos deportistas de la capital salen a demostrar sus dotes atléticas en la popular carrera de San Silvestre. Se trata de una de las competiciones más multitudinaria de nuestro país, que reúne a miles de corredores de todas las edades y niveles en un ambiente festivo y deportivo. Como no podía ser de otra manera, entre sus participantes tampoco faltan los rostros conocidos. Sin ir más lejos, en este 2025, han querido sumarse Amelia Bono y su novio Alejandro Reina, conocido por ser un prestigioso entrenador personal.

Tal y como se puede ver en las fotografías trascendidas del momento, la pareja ha decidido disfrutar juntos de esta cita deportiva que ya se ha convertido en toda una tradición para muchos amantes del deporte. Ambos han posado sonrientes ante las cámaras encargadas de cubrir el evento, vestidos con conjuntos deportivos y mostrando una gran complicidad que deja entrever que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos. Además, con este último plan del año también han demostrado que comparten aficiones que, siempre que su ajetreada agenda se lo permite, suelen practicar juntos, convirtiendo estos ratos en un hilo que refuerza aún más su vínculo.

Amelia Bono y su novio, Alejandro Reina en la carrera de San Silvestre de Las Rozas, Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, tal y como han podido conocer LOOK, la pareja ha estado acompañada por los hijos de Amelia, un movimiento que saca a la luz que Alejandro ya conoce a los pequeños y que está más que integrado en la familia. A través de sus redes sociales, Amelia también ha querido compartir cómo ha sido su experiencia corriendo esta conocida maratón. «Mi prieta San Silvestre de Las Rozas. ¡Madre Santa, qué dura!», escribía junto a una fotografía en la que aparece posando con su dorsal, que en su caso era el número 232.

Amelia Bono en la carrera de San Silvestre de Las Rozas, Madrid. (Foto: Instagram)

La historia de amor de Amelia Bono y Alejandro Reina

Fue a principios de diciembre cuando Amelia Bono compartió con sus seguidores de Instagram que había rehecho su vida sentimental tras su ruptura con Manuel Martos, el hombre con el que estuvo casada 15 años. Junto a una fotografía en la que aparecía con Alejandro, su nueva pareja, la hija de José Bono aseguró que estaba viviendo «una etapa bonita, tranquila y con una sonrisa que le sale sola».

«Hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices. Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera», expresaba.