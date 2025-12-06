Amelia Bono presenta a su nuevo novio en sociedad y advierte: "Que nos dejen tranquilos"

Después de 15 años de matrimonio, cuatro hijos en común y una segunda oportunidad, Amelia Bono y Manuel Martos pusieron fin a su relación. El proceso de separación ha estado marcado por el respeto porque entre ellos nunca ha habido problemas graves. Según el entorno, la única razón por la que rompieron fue por un desgaste, pero no hubo engaños ni episodios oscuros. Hasta la fecha, Amelia había sido bastante discreta, pero ahora ha dado un paso adelante para desvelar que tiene una nueva ilusión.

La hija de José Bono vuelve a estar enamorada y ha publicado una foto de su novio en su cuenta de Instagram para evitar especulaciones. También ha pedido respeto para poder vivir esta historia con libertad, pues su compañero sentimental es una persona anónima que no está acostumbrada a las cámaras. «Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera», escribe en la mencionada red social.

Amelia Bono en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Amelia se ha convertido en toda una influencer. Comparte su día a día, muestra sus looks y hace confesiones sobre su vida familiar. Esto ha hecho que mucha gente se haya interesado en su contenido, de hecho, ya acumula 536.000 seguidores, una cifra más que considerable. Por eso, está comprometida con sus fans y se ha puesto en contacto con ellos para frenar los rumores a tiempo.

El comunicado de Amelia Bono

Amelia Bono y Manuel Martos se separaron por primera vez en 2021 y fueron muchos los que intentaron seguir el rastro de la creadora de contenido para ver si estaba enamorada de otra persona. El tiempo demostró que no y dio la razón a todos aquellos que aseguraron que el matrimonio no tenía nada que esconder. Es decir, Amelia siempre ha sido sincera, de ahí que haya emitido un comunicado anunciando que está enamorada de nuevo.

«Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz», ha empezado diciendo. Y después ha reconocido: «Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices».

Amelia Bono posando con su nuevo novio. (Foto: Instagram)

De momento, Manuel Martos no ha hecho ningún comentario al respecto, pero todo hace pensar que se lo ha tomado bien porque siempre ha querido lo mejor para su ex. Son familia y de alguna forma siguen unidos, así que se alegra de todo lo bueno que le pase.

Así ha reaccionado el público

Como era de esperar, la cuenta de Instagram de Amelia Bono se ha llenado de felicitaciones. Sus fans se han mostrado entusiasmados con la noticia. Por ejemplo, hay una que le ha dicho: «Me alegra mucho saber que vuelves a estar ilusionada, y te agradecemos de corazón que compartas en redes esta nueva noticia».

Amelia, consciente de la buena acogida que iba a tener su noticia, ha comentado: «De verdad, gracias por estar, por acompañarme con tanto cariño siempre, por leerme, por formar parte de esta pequeña familia virtual que tanto significa para mí. Me hace ilusión poder compartir estas cosas con vosotros y sentir vuestro apoyo y cariño siempre». Ahora sólo hace falta esperar para ver cómo reacciona su nuevo novio ante la curiosidad del público.