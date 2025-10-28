Amelia Bono destapa cómo es su verdadera relación con Raphael: "Me lo han puesto fácil"

Amelia Bono ha concedido su primera entrevista en televisión, donde ha hablado sobre algunos de los detalles más desconocidos de su vida. Desde la relación con su padre, a su historia de amor con Manuel Martos. En 2024, la pareja anunciaba su separación definitiva tras 15 años juntos y cuatro hijos en común. De hecho, ambos se han deshecho en buenas palabras hacia el otro. «Nos separamos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros cuatro tesoros», afirmaban en su momento.

Pese a que la separación fue dura, la pareja ha llegado a un buen punto. «No concibo la vida llevándome mal con Manu, es mi amigo», asegura ella. Y es que una de las cosas que más habrían dolido a Bono, sería que sus amigos más cercanos la juzgasen. «Esas cosas me han hecho más fuerte».

Amelia Bono en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

De hecho, ella admite que «la vida son etapas». «De esa manera ya no estábamos bien», se sincera al respecto. «En una pareja son muchos años y también tenemos el desgaste, por lo que muchas veces es mejor frenar a tiempo». Respecto a su buena relación, que muchos no terminan de entender, ella asegura ha habido «mucho trabajo detrás».

Por otro lado, Amelia demuestra que sigue muy unida al que fuese su suegro: Raphael. Tanto es así, que siempre han presumido de una gran complicidad y no se pierde ningún concierto. Un lazo basado en el respeto y el cariño, que no se ha visto afectado en absoluto por su separación, sobre todo porque siguen siendo amigos.

🗣️ Amelia Bono: “Soy un poco insegura y me gusta que a la gente que me sigue le guste lo que hago».#YAS28Oct ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/BT6c6xBDEK — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) October 28, 2025

De hecho, la empresaria ha recordado cómo fue el momento en el que le confesaron al cantante y a su esposa, Natalia Figueroa, que eran pareja. «Nuestras madres lo descubrieron», asegura. «Les hizo mucha ilusión». Sobre todo, porque sus padres ya eran amigos de hace mucho tiempo e incluso iban a cenar a casa de los Bono.

En cuanto a su ruptura con Manuel Martos, deja claro que para ellos fue un disgusto. «Para mí son familia y me lo han puesto muy fácil», detalla. «Son muy familiares, y los niños van cada fin de semana a verles», apunta respecto a la gran unión que mantiene con Natalia Figueroa y Raphael. Durante su relación, Amelia y Manuel Martos tuvieron cuatro hijos: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. Una etapa llena de felicidad que ella también procura transmitir en sus redes sociales, donde comparte divertidos vídeos junto a los pequeños.

Sin embargo, parece que Amelia no se niega a la idea de ampliar la familia y tener una niña. De momento, la empresaria tiene el corazón tranquilo y no ha rehecho su vida. Declarada una gran amante del deporte, la hija de José Bono se ha centrado en si misma, y actualmente se siente muy orgullosa de su faceta como «runner». De hecho, próximamente se irá a correr la maratón de Nueva York, algo que lleva preparando cuatro meses y le hace mucha ilusión.