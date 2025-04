Amelia Bono y Raphael se han encontrado al inicio de la Semana Santa. Ha sido en un avión en el que ambos ponían rumbo a Ibiza para pasar este periodo vacacional. Raphael ha volado acompañado de su mujer, Natalia Figueroa. El vuelo ha tenido bastantes turbulencias, pero no ha impedido una charla entre ex nuera y ex suegro.

Tanto Raphael como Amelia han hablado con la prensa sobre cómo es su relación actual. Tras ser preguntado por este reencuentro, el cantante ha confirmado que «no es la primera vez» que se ven desde que su hijo, Manuel Martos, y la empresaria tomaran caminos por separado. Acerca de su relación ha dicho que, sin querer ser ejemplo de nada, mantienen una buena sintonía: «Como debe ser».

Se ha mostrado muy amable con los reporteros de la agencia Gtres y ha tocado otros temas de actualidad, como por ejemplo la última hora de Juan Carlos I. A la pregunta sobre qué opina acerca de la polémica demanda interpuesto contra Miguel Ángel Revilla, el intérprete de Qué sabe nadie se ha mostrado confuso: «No sé lo que me dices, yo estaba en otros rollos».

Raphael aterriza en Ibiza. (Foto: Gtres)

La socialité, por su parte, ha confirmado que el vínculo entre las familias es «maravilloso» y que suelen verse mucho. Amelia ha llegado al aeropuerto sola y con una gran maleta, pero ha asegurado que pasará su estancia en la isla con Manuel Martos y los cuatro hijos que tienen en común.

Amelia Bono aterriza en Ibiza. (Foto: Gtres)

En cuanto a los temas de salud, Raphael se encuentra todavía en el proceso de recuperación. Pese a esto, El Divo de Linares se ha mostrado optimista y con ganas de volver a los escenarios: «cuando se deba y se pueda». En todo momento, el matrimonio formado por el cantante y Natalia Figueroa ha estado acompañado de su nieta Manuela, que les ha ayudado con el equipaje. La mujer de Raphael ha sido un pilar fundamental para el intérprete durante el bache de salud que truncó de golpe de su carrera musical.

La relación de Amelia Bono y Manuel Martos

El matrimonio ha vivido diferentes etapas a lo largo de su historia de amor. Hace un año, y tras haber intentado reconducir la situación en varias ocasiones, la pareja decidió separarse. Una determinación que parece definitiva, pese a que aún no han comenzado con los trámites de divorcio. Aunque la vida en común no ha prosperado, ambos mantienen una muy buena relación por los cuatro hijos nacidos fruto de este matrimonio.

Manuel Martos y Amelia Bono en el festival Starlite en Madrid. (Foto: Gtres)

El pasado fin de semana, Amelia se apuntó a la media maratón de Madrid. Esta carrera ha supuesto para la hija del ex ministro todo un reto personal. La creadora de contenido colgó su hazaña en redes sociales. Publicación a la que Martos no tardó en reaccionar. Lo hizo con emoticonos de aplausos que celebraban el logro de la madre de sus cuatro hijos.