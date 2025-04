Amelia Bono ha vuelto a situarse en el centro de la atención mediática tras su última aparición pública. La hija del exministro José Bono fue una de las invitadas más destacadas en el evento organizado por la firma dermocosmética La Roche-Posay, celebrado este miércoles 10 de abril en el emblemático Palacio de las Alhajas de Madrid. Fiel a su estilo cercano, elegante y natural, la empresaria se mostró amable con los medios y respondió con total sinceridad a las preguntas sobre su vida personal y familiar.

Uno de los temas inevitables fue su actual relación con Manuel Martos, su exmarido y padre de sus cuatro hijos. Aunque la pareja anunció su separación el pasado año tras más de quince años juntos, Amelia volvió a dejar claro que entre ambos existe un fuerte vínculo basado en el respeto y el cariño mutuo. Esta vez, incluso fue más allá al confirmar que mantienen una relación tan cordial que compartirán unos días de vacaciones en Semana Santa. «Nos vamos unos días juntos en Semana Santa», reveló con una sonrisa. Y añadió: «No concibo pasar estas fechas sin Manuel. Cuando hay niños de por medio no puede ser de otra manera. Es el padre de tus hijos y, al final, si te llevas mal, es peor para los chicos. Y hay respeto, admiración… Todo muy bien. Yo estoy muy bien, y eso es lo importante». Con estas palabras, Amelia demuestra la madurez con la que ambos han gestionado su ruptura, transformando una relación de pareja en una sólida amistad centrada en el bienestar de su familia.

Amelia Bono en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Además de hablar de su excelente vínculo con Martos, Amelia se mostró completamente abierta al amor, aunque sin urgencias ni expectativas inmediatas. «Estoy bien así, no hay ninguna persona especial en mi vida ahora mismo», afirmó, desmintiendo rumores sobre un posible nuevo romance. Con serenidad, explicó que está centrada en sus hijos, en su trabajo y en disfrutar del presente. «No lo descarto, pero no ha llegado y no lo busco», añadió, dejando claro que si el amor aparece, será de manera natural.

Amelia Bono actualiza el estado de salud de Raphael

Durante el acto, Amelia Bono también fue preguntada por el estado de salud de su ex suegro, Raphael, quien fue diagnosticado a finales de 2023 con un linfoma cerebral, lo que le obligó a retirarse temporalmente de los escenarios. Amelia no quiso profundizar demasiado, pero sí ofreció unas palabras tranquilizadoras: «Ya lo ha dicho él. Salió el otro día hablando. Lo habéis visto lo bien que está, lo estupendo que está, yo no tengo nada que decir», fueron sus palabras.

Amelia Bono en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El diagnóstico del icónico cantante supuso un duro golpe para su entorno y para sus seguidores. No obstante, tanto su familia como el propio Raphael han transmitido en las últimas semanas un mensaje esperanzador. A sus 81 años, el artista está respondiendo de forma positiva al tratamiento. Según fuentes cercanas, uno de los nódulos ha desaparecido por completo y el otro ha reducido notablemente su tamaño. Tanto es así, que no se descarta su regreso a los escenarios este verano, concretamente el 5 de julio, fecha en la que tiene previsto actuar en el Festival Starlite de Marbella.