Macarena García sigue los pasos de su hermano, Javier Ambrossi, y termina el 2025 soltera

Macarena García parece haber seguido los pasos de su hermano, Javier Ambrossi, en el terreno sentimental, y es que ella también ha puesto fin a su relación con Enric Auquer tras casi dos años juntos. La pareja de actores se conoció rodando la película La casa en flames, pero la distancia les terminaba pasando factura tanto física como emocionalmente. Según desvelan desde el podcast de Las Mamarazzis, parece que Macarena dará la bienvenida al 2026 soltera. Eso sí, los dos han pasado esta Navidad en Canarias, desde donde también despedirán el año.

Antes de este romance, Macarena mantuvo una discreta relación con Leiva durante ocho años. Aunque, eso sí, tres años después de su ruptura ella sigue demostrando que el cantante ocupa un lugar muy especial en su vida. «Lo quiero un montón», ha respondido decidida cuando le sacan el tema. Mientras que, por su parte, Auquer es padre de un hijo junto a la cantante Adela Oller. Además, también tiene otra niña fruto de una relación anterior.

Macarena García y Enric Auquer posando en un evento. (Foto: Gtres)

Habiendo intentado mantenerse en un segundo plano, son contadas las ocasiones en las que Auquer se ha animado a hablar sobre su romance. De hecho, la primera vez que lo hizo fue durante la alfombra roja del Festival de Málaga donde reconocía estar «muy bien en el amor». Ocasión en la que definió a Macarena como «una gran actriz».

La mediática ruptura de Javier Ambrossi y Javier Calvo

Por su parte, el hermano de Macarena, Javier Ambrossi, también nos ha sorprendido este año al poner punto y final a su romance con Javier Calvo tras 13 años juntos. Una ruptura en el terreno personal, que no en el laboral, puesto que ambos seguirán compartiendo proyectos. De hecho, en todo este tiempo han presumido de ser una de las parejas más sólidas en la industria cinematográfica de nuestro país. Aunque, antes de convertirse en Los Javis, fueron mejores amigos.

Macarena García. (Foto: Gtres)

Y no solo eso, sino que incluso se llegó a hablar de planes de boda. «Estoy feliz de poder compartir la vida con una persona tan alegre y que me mueve siempre hacia adelante», confesaba Ambrossi en una entrevista. «Yo estoy contento de que seas mi brújula. Cuando no sé qué hay que hacer, tú siempre lo sabes. Tu intuición me hace mejor y tu cariño me llena», respondía a su vez Calvo hace un tiempo.

Javier Ambrossi y Javier Calvo. (Foto: Gtres)

Fueron las fiestas y las largas conversaciones la base de una relación que este año ha llegado a su final debido al propio desgaste natural, habiendo hecho frente a una grave crisis que finalmente no se han visto capaces de superar. Además, la decisión llega justo cuando acababan de estrenar una espectacular mansión en Pozuelo de Alarcón, y que finalmente han puesto a la venta por cinco millones de euros. Sin embargo, eso no ha afectado en absoluto a la forma en la que trabajan juntos. «Hay muy buen rollo y la magia que tienen para dirigir sigue siendo la misma», desvelaban fuentes cercanas.