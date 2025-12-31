El exclusivo coche que conduce Andrés Mountbatten Windsor en las semanas previas a su desahucio

Están siendo una de las Navidades más complicadas para Andrés Mountbatten-Windsor. El ex duque de York fue despojado de todos sus títulos y honores el pasado mes de octubre después de que vieran la luz nuevos detalles de su relación y la de su ex mujer con Jeffrey Epstein. El monarca respondió a las presiones para que tomara alguna decisión sobre su hermano con la retirada de los títulos y la instrucción del desalojo del Royal Lodge, propiedad a la que llevaba aferrado varios años a pesar de no tener medios para afrontar los costes de mantenimiento.

El Palacio de Buckingham confirmó que la salida de Andrés de la propiedad se produciría lo antes posible, aunque dio como fecha límite el otoño de 2026. No obstante, se espera que el ex duque abandone la casa en unas semanas. Todo depende de cómo se gestione la mudanza y de lo que tarden los trabajos para poner a punto su nueva residencia. Una discreta casa en los terrenos de Norfolk propiedad del rey Carlos III, que será quien se ocupe de hacer frente a los gastos de su hermano a partir de ahora.

Andrés Mountbatten-Windsor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En medio de este escenario la familia real ha celebrado un año más la Navidad en Sandrigham. Unos días de descanso y tiempo juntos en los que no hemos visto solamente al núcleo duro de los Windsor, sino también a las princesas Beatriz y Eugenia. Las dos hijas de Andrés han decidido acompañar al monarca en lugar de poner distancia o de apoyar a su padre en este complicado momento. Carlos III siempre ha dejado claro que sus sobrinas no son culpables de lo que ha ocurrido y no tiene intención de dejarlas de lado. No obstante, su presencia en Norfolk es toda una declaración de intenciones.

Las princesas Beatriz y Eugenia en Londres. (Foto: Gtres)

Andrés, solo, pero sin falta de lujos

No han trascendido muchos detalles sobre cómo ha pasado estas fiestas el ex príncipe, pero sí que se ha dicho que ha celebrado una última fiesta en el Royal Lodge, como despedida a la que ha sido su casa las últimas décadas. Un adiós a un estilo de vida del que ya no podrá disfrutar pero que, hasta que se produzca la mudanza, aún sigue disfrutando.

Prueba de ello es que algunos medios británicos como el Daily Mail han publicado fotografías del ex duque de York durante estos días de fiestas. Se ha visto a Andrés con el rostro serio, pero sin dejar de disfrutar de sus habituales paseos a caballo por los terrenos de Windsor, de la misma manera que solía hacer la Reina Isabel II.

Andrés en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es verle al volante de un espectacular coche valorado en más de 70.000 libras y totalmente nuevo. Se trata de un vehículo de la marca Land Rover -una de las más habituales en los garajes de los Windsor- modelo Defender, perfecto para terrenos campestres. El coche es un modelo nuevo, que no se le había visto al ex duque de York antes. Un detalle que ha llamado mucho la atención de los medios ingleses, que han criticado que en lugar de retirarle el coche a raíz de su último escándalo, se le ha dado uno mejor.

No se sabe si el vehículo en cuestión forma parte del parque automovilístico de los Windsor y se le ha prestado a Andrés temporalmente o si es un coche que se ha puesto a disposición del ex duque directamente. La marca no ha querido pronunciarse al respecto, pero sí que se sabe que mantiene un acuerdo con la familia real para el uso de sus vehículos. No obstante, no cambe duda de que no resulta una manera muy coherente de empezar esta nueva vida de perfil bajo.