María Pombo y Pablo Castellano hablan de su mudanza a Miami: «Estamos viendo…»

María Pombo se ha enamorado de Miami y lleva muchos meses pensando en hacer las maletas para empezar una nueva vida lejos de España. El problema es que sus empresas están en Madrid, por eso no se atreve a dar el paso definitivo. Sin embargo, siente que es un sueño que debe cumplir y si quiere hacerlo tendrá que decidirlo «ya o ya». En las últimas horas ha dado unas declaraciones que dejan entrever cuál es su postura: fantasea con mudarse a Estados Unidos, aunque debe solucionar sus cuentas pendientes antes de cambiar de residencia. No podemos olvidar que su nombre siempre va asociado a escándalos y polémicas, por eso son muchos los que están dudando de sus intenciones. Sus detractores aseguran que Pombo está vendiendo humo para dar publicidad a la nueva temporada de su reality, emitido en Amazon Prime.

La influencer ha intentado zanjar los rumores y ha reconocido que «estamos viendo cosas». Hace unos días, el periodista Javi Hoyos desveló que María y Pablo Castellano habían visitado una escuela en Miami, gesto que muchos han interpretado como el inicio de su mudanza. Sin embargo, Pombo no quiere que nadie se confunda ni que le acusen de estar engañando a la audiencia, por eso ha hablado muy claro y ha prometido que todavía no sabe qué hará. Eso sí, le daría pena no hacerlo porque piensa que puede ser algo muy bueno para sus hijos. «Creo que también, para el núcleo familiar, una experiencia así puede ser muy interesante, pero no sé, necesitaría otra vida para vivir creo», ha comentado a través de su cuenta de Instagram.

Mientras tanto, el periodista Javi Hoyos, autor de esta exclusiva, sostiene que María Pombo y Pablo Castellano aún no están convencidos al 100%, aunque ya han realizado una serie de movimientos que inclinan la balanza a favor de Estados Unidos. «No lo tienen cerrado, están buscando la zona y estudiando las posibilidades. Por el momento no tienen nada claro pero están buscando una casa allí», explica el presentador de TVE.

La versión de Pablo Castellano

María Pombo está muy acostumbrada a lidiar contra ciertas polémicas, pero su marido siempre ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano. No obstante, el empresario ha decidido romper su silencio cuando los reporteros le han pillado en el aeropuerto de Madrid. Ha hablado sin tapujos y ha reconocido que ha hecho un viaje a Miami, aunque desmiente que la mudanza sea inminente. «Es un sitio que nos encanta y tenemos amigos y familia allí. Viendo cosas. España es nuestro sitio, aquí estamos fenomenal. Probando. Tienen que alinearse muchas cosas, pero todo es posible», comenta cuando le preguntan por este tema.

Castellano y su hermano son dueños de una empresa de construcción que cosecha muy buenos resultados, así que tendría que atar muchos cabos antes de salir de España para emprender su aventura americana. Es posible que, si llega a dar el paso, lo haga por María Pombo, quien lleva mucho tiempo pensando cómo sería su día a día fuera de nuestras fronteras. «Sé que lo estoy romantizando, pero ¿dos años de mi vida? Teniendo claro que son dos años, no me puede parecer más precioso este sueño que tengo… ¿quién sabe? Ojalá», dijo en Instagram.

La nueva polémica de María Pombo

Dejando a un lado el tema de la mudanza a Miami, hay otra polémica que ha salpicado a María Pombo. Fernando Tejero asegura que su amistad con Pablo Castellano se vio truncada por culpa de la empresaria. Según cuenta, antes de que Pablo conociera a María ambos mantenían una conexión que nació durante un rodaje y que pronto se hizo pública, pues era habitual verles compartir momentos juntos. Esa complicidad llamó tanto la atención que incluso se llegó a especular con la naturaleza de ese vínculo, algo que Tejero recuerda con incomodidad porque derivó en titulares que insinuaban una relación más allá de la amistad, justo en una etapa en la que María estaba embarazada y la atención sobre ellos era mayor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Poco se habla! El podcast (@pocosehablaelpodcast)

El protagonista de La que se avecina ha aclarado que el trasfondo de esos rumores no fue otro que un prejuicio, y lamentó que la propia María llegara a pensar que Pablo podía ser homosexual únicamente por tener una estrecha amistad con él. Defiende que este tipo de actitudes responden a una visión anticuada y conservadora que no acepta con naturalidad que entre una persona gay y otra heterosexual pueda existir una relación de amistad sin más implicaciones.

Pese a la decepción que le produjo aquella reacción, Tejero promete que no guarda rencor hacia la influencer, a la que prefiere perdonar y dejar atrás lo ocurrido. «Quien tiene boca, se equivoca», dice, dejando claro que, aunque sigue queriendo a Pablo Castellano, considera que esta situación refleja prejuicios sociales que aún siguen presentes.