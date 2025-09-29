Fernando Tejero ha roto su silencio sobre el comentario de María Pombo que hizo que su amistad con Pablo Castellano llegara a su fin. Antes de que la influencer conociera a su marido, el empresario mantenía una estrecha amistad con el actor de La que se avecina, al que conoció en un set de rodaje. Aunque no se ha dedicado a ello de manera profesional, Castellano hizo algunas apariciones en el cine, donde coincidió con Tejero. Sin embargo, desde hace años no coinciden -o, al menos, públicamente- y la razón sería un comentario -desafortunado para el actor-, de la creadora de contenidos sobre su sexualidad.

El comentario de María Pombo que molestó a Fernando Tejero

«Me relacionaron con Pablo Castellano estando embarazada María. Daban a entender que estábamos liados y ella pensaba que era gay. A Pablo le quiero mucho pero es para hacérselo mirar, es educación. Quien tiene boca, se equivoca y está perdonada», ha desvelado Fernando Tejero en el podcast Poco se habla, de Ana Brito y Xuso Jones.

Pablo Castellano y Fernando Tejero durante una escapada a Ibiza. (FOTO: GTRES)

En 2022, María Pombo se sentó como invitada a Mi casa es la tuya donde, efectivamente, se refirió a Tejero, que mantenía una amistad con su marido antes de conocerle: «Rondaba por ahí que Pablo era gay porque era muy amigo de Fernando Tejero. Entonces pues al estar soltero y Fernando Tejero también estaba soltero se hablaba de que de repente podía tener un amigo que era gay. Yo fui a su perfil y dije pues es muy guapo, puede ser gay perfectamente… Está fuerte, guapo… Pues dije bueno pues es gay seguro, encima me está preguntando por cosas monísima».

Sin embargo, la opinión de Pombo distó mucho de la respuesta del actor sobre su amistad con Castellano. «Yo soy homosexual y me parece lamentable no poder tener amigos heterosexuales y me parece terrible que se haga eso. Pablo es amigo mío desde hace 10 años y me parece lamentable que a una persona casada que ha tenido un hijo recientemente se le haga ese titular tan homófobo y tan repelente. Cuando se han puesto a investigar han visto que hay fotos ahí desde hace más de 10 años. Yo no pude ir a la boda por un compromiso profesional. Adoro a María porque es la mujer de mi amigo del alma», dijo Tejero sobre la influencer antes de que María dijera que le extrañaba la relación entre su marido y el protagonista de Aquí No Hay Quién Viva.

Pablo Castellano y Fernando Tejero como espectadores de un partido de tenis en mayo de 2014. (FOTO: GTRES)

Aunque es la primera vez que Fernando habla alto y claro sobre su enemistad con María Pombo, lo cierto es que el actor ha sido muy crítico con el mundo influencer en los últimos tiempos. Una pista que daba cuenta que estaba muy distante del que había sido su amigo durante una década: «¡Con la de gente preparada que hay y que está deseando trabajar -refiriéndose a los creadores de contenidos que se dedicaban al cine-! No entiendo que se le dé una oportunidad así a alguien porque es un influencer, me parece un insulto gravísimo».