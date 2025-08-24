Javi Hoyos se da cuenta del detalle que nadie vio en esta foto de Aitana y todos se quedan en shock

«Soy Javi Hoyos y sígueme para no perderte nada del salseo». Con esta frase, el citado periodista se ha convertido en un referente en las redes sociales y ha conseguido descubrir grandes exclusivas que han marcado un antes y un después el universo digital. La crónica social ha evolucionado mucho y en estos momentos hay personajes que generan interés que pertenecen a una generación distinta, pero que cada vez tienen más peso en los medios, como es el caso del youtuber Plex.

Javi Hoyos consolidó su puesto en la pequeña pantalla gracias a programas como Socialité y se ha dado cuenta de que muchos internautas quieren saber cosas sobre la vida privada de los influencers. Es ahí donde entra el juego el viaje que Aitana ha hecho con su novio.

La foto de la polémica

Tal y como hemos informado en OKDIARIO, la intérprete de Vas a quedarte ha iniciado una relación sentimental con Plex. En un primer momento intentaron llevar su romance lejos de las cámaras, no querían despertar el interés de los paparazzi y su intención era disfrutar de esta etapa en la intimidad, pero no lo han conseguido. Debemos tener en cuenta que Aitana se ha posicionado como una de las mejores artistas de nuestra industria musical y Plex es un creador de contenido que triunfa a nivel internacional. Por ese motivo, el noviazgo de los jóvenes no ha tardado en ser noticia, tanto dentro como fuera de España porque Aitana es famosa lejos de nuestras fronteras.

La cantante de Operación Triunfo 2017 y su actual pareja han hecho una escapada a Indonesia y Javi de Hoyos ha descubierto algo estudiando una de las fotografías que se han filtrado: tiene un «chupetón» en el cuello. Parece que los enamorados están aprovechando al máximo este verano, el problema es que hay una persona que podría estar sufriendo por todo esto. Estamos hablando de Uxue, la ex novia de Plex. Esta última ha lanzado una serie de indirectas que han puesto contra las cuerdas a Aitana, a pesar de que, según ella, no le interesa nada de lo que está pasando: «Ni me pica, ni me rasco, ni pienso, ni nada…». Pero, ¿cómo ha empezado el conflicto?

Aitana le ha dedicado una canción a Plex que se llama Superestrella y es uno de los temas más sonados de su último álbum. En este proyecto narra como se enamoró del influencer y da detalles que habrían sentado mal a Uxue. De esta forma, poco a poco se ha generado una guerra fría que ha hecho sonar todas las alarmas y que mantiene al público pendiente de cualquier tipo de novedad.

Unas vacaciones lujosas y románticas

Aitana y Plex han convertido sus vacaciones en Indonesia en una experiencia inolvidable, marcada por la mezcla de aventura, lujo y amistad. El viaje comenzó en la isla de Komodo, un lugar único y remoto que ha capturado la atención de viajeros de todo el mundo por ser el hábitat natural del dragón de Komodo. Allí, la cantante compartió varias imágenes en redes sociales donde aparecía relajada a bordo de un barco, disfrutando del sol y el mar junto a su amiga inseparable, Violeta Hernández. Estas primeras jornadas sirvieron como un anticipo de lo que estaba por venir, pues lo que empezó como una escapada romántica acabó transformándose en una convivencia compartida con un círculo de amigos muy cercano. A pesar de que se han filtrado cosas, todo ha sido bastante hermético.

El verdadero escenario de sus días de descanso está en Bali, donde la pareja ha apostado por la privacidad y el confort de una villa de lujo rodeada de vegetación. La residencia cuenta con piscina infinita, terrazas abiertas con vistas a la selva, dormitorios decorados con un estilo balinés contemporáneo y zonas chill out ideales para largas sobremesas en grupo.

Lo que hace especial esta escapada es la compañía, ya que, además de Aitana y Plex, se han sumado varios amigos que han convertido el viaje en una experiencia coral. Entre ellos se encuentran el creador de contenido Archie Ted y su pareja, la influencer Ángela Mármol, quienes han mostrado sin reservas la espectacularidad de la villa. También forman parte de la aventura Adri, Anna, Ruby y Ana, la hermana de Plex, cuya presencia ha terminado de confirmar el gran momento que vive la pareja. Las imágenes difundidas por ella muestran instantes de diversión compartida, sonrisas cómplices y la naturalidad de un grupo que disfruta sin artificios.

Todo apunta a que este verano será recordado por los fans, pero también por Uxue, quien ha visto como su ex se lo pasaba en grande en Indonenia, mientras Javi Hoyos descubría ciertos detalles íntimos que no han hecho más que alimentar la polémica.