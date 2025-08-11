Aitana está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y siendo honestos, no es para menos. Lo cierto es que llegar a este punto no ha sido fácil para la catalana, después de haber atravesado un duro proceso en cuanto a su salud mental, ya que llegó a estar inmersa en una depresión. Poco a poco, con ayuda profesional y con el apoyo incondicional de su círculo más cercano, Aitana ha regresado por todo lo alto. Por si fuera poco, tras haber puesto punto y final a su tormentosa relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra, el amor ha vuelto a llamar a su puerta. En esta ocasión, la joven ha querido darse una oportunidad con el youtuber zamorano Plex. Es evidente que los dos están disfrutando al máximo de esta relación sentimental que ha comenzado hace unos cuantos meses. ¡Están felices!

Tras su corta pero intensa gira por estadios, Aitana está disfrutando al máximo de sus vacaciones en Bali. Eso sí, no está sola, ya que ha decidido compartir estos días junto a Plex y un grupo de amigos. De esta forma, a pesar de que no han compartido ningún detalle de este viaje en redes sociales, sí que han salido a la luz una serie de imágenes de ambos en este lugar del mundo. Precisamente han sido sus amigos, como Ángela Mármol, Archie Ted y Violeta, los que no han dudado en compartir la ubicación del lugar escogido por todo el grupo para disfrutar de unos cuantos días de descanso. Pero no todo queda ahí, puesto que por fin se ha compartido una imagen en la que aparecen juntos la cantante y el youtuber. El periodista Javier de Hoyos se ha hecho eco de una fotografía que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

En ella, podemos ver a la pareja posan junto a una fan. Es importante destacar que, aunque ellos mismos no han compartido ninguna imagen juntos, lo cierto es que tampoco se esconden. El presentador de D Corazón, en el vídeo publicado en su perfil de TikTok, no ha dudado en pronunciarse al respecto: «Se les ve perfectamente en sus vacaciones en Bali».

Lejos de que todo quede ahí, el periodista quiso compartir muchos más datos: «Es una foto que se hacen con sus fans en Bali. Y estos la comparten en sus redes, y a ellos no les importa». Más tarde, la propia Aitana quiso compartir una serie de fotografías en su perfil de Instagram junto a su amiga Violeta.

Estas imágenes, por la localización y el contexto en el que fueron tomadas, dan a entender que la artista y Violeta se encuentran, precisamente, en la misma villa en la que tanto Plex como el resto de amigos se encuentran para disfrutar de estas vacaciones. ¡Nos encanta ver a ambos tan sumamente felices con los suyos!