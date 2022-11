‘Pesadilla en el paraíso’: Danna Ponce y su novio tienen un intenso cara a cara en directo

Danna Ponce y Manuel González empezaron su aventura juntos en Pesadilla en el paraíso. Desde ese momento se volvieron inseparables, tanto que sus compañeros creen que ya son algo más que amigos y dentro de nada van a ser pareja.

Durante el debate de Pesadilla en el paraíso apareció Xavier Cortés, novio de la influencer para comentar lo que piensa sobre la relación de su novia junto a Manuel González. Además, se enfrentaron a una conversación muy dura donde Danna le reconocía que todavía no había visto todo y faltaban imágenes que le van a hacer mucho daño.

Danna quiere hablar con su novio porque siente que puede haberle hecho daño 🌾 #PesadillaDebate9



“Hay cosas que no me gustan, evidentemente. Conozco a Danna y sé qué es capaz de hacer y que no, por eso estoy tranquilo. Obviamente, hay que cosas que no me gustan, una cosa es hacer amigos en la granja y otras tantas caricias, tanto estar juntos, eso me molesta”, se sinceraba el modelo.

Sin embargo, según avanzaba el programa, Xavier se iba poniendo más nervioso y sintiéndose mucho más enfadado. “Le mando un mensaje al novio, que se descargue Tinder y busque otra relación porque esta la tiene perdida. Ella terminará metiendo la pata y yo pienso meter otra cosa”, expresaba Manuel sobre el novio de Danna.

Xavi piensa que Manuel está usando a Danna para hacer carpeta 💣 🌾 #PesadillaDebate9



Ante este comentario tan desafortunado y nuevas imágenes donde aparecían los dos en la cama dándose besos y abrazados, Xavier Cortés tuvo unas palabras muy tajantes con su novia. De esta manera, le reprochaba lo que estaba haciendo y le advertía que como no le pusiera freno a Manuel su relación estaba acabada.

La influencer por fin tuvo ocasión de hablar con su novio y explicarle todo lo que había pasado: “Verás cosas que te harás daño, hemos dormido dos noches juntos abrazados y me ha dado un pico”, decía Danna Ponce entre llantos. Su novio le respondía con una advertencia: “No entres en su juego, confío en ti, pero procura que esas cosas no pasen. Lo que estoy viendo ya no me gusta, corta esto ya de raíz por favor”, expresaba muy dolido.