Andrea Gasca, de ‘La isla de las tentaciones’: su aspecto actual y sus requisitos para ser su novio

El universo de los realities nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han saltado a la fama por su participación en el formato. Si hablamos de programas de Mediaset España, La isla de las tentaciones se ha convertido en una de las principales salidas para muchas personas. Pues, el siguiente paso tras vivir la aventura de República Dominicana es la fama y la labor de influencer. Una serie de movimientos que ha vivido en primera persona Andrea Gasca. Pues, como es bien sabido por los seguidores del programa, ya ha participado en el formato de Cuarzo Producciones en tres ocasiones.

Su participación en los realities de Mediaset España le ha ayudado a hacerse un hueco en el mundo de las celebridades de Internet. De hecho, ha sumado miles de seguidores en redes sociales. Una situación que ha llamado la atención de marcas, las cuales la han contactado para promocionar sus productos. Todo ello sumado a sus publicaciones de rutina, belleza y viajes. Eso sí, Gasca no se limita a España. Durante los últimos años ha participado en formato como En busca del nirvana y La venganza de los ex: VIP, este último en México.

Andrea Gasca ha logrado encontrar en las redes sociales su mejor opción de ganar ingresos. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 388.000 seguidores. Un éxito profesional con el que se ha posicionado como uno de los rostros estrella de La isla de las tentaciones.

Sin embargo, por lo que ha contado, donde no tiene suerte es en el ámbito amoroso. Muchos han sido los hombres que han pasado por la vida de la joven, pero ninguno ha terminado de conquistar su corazón. Y es que, la catalana sabe muy bien lo que quiere en su vida.

«Que sea ambicioso, no hablo de tener más o menos dinero, sino de que quiera superarse día a día y crecer juntos. Que sea divertido y me lo pase bien con él. Que le guste viajar y me acompañe en todas mis locuras. Que le gusten los niños y los animales», ha enumerado. Una serie de requisitos que ha tratado en la red social anteriormente citada. «Sobre todo, que tenga buen corazón. Y ya si le añades tatuajes y ojos claros, la combi completa», ha concluido.

El cambio físico de Andrea Gasca

Desde que apareció por primera vez en televisión, Andrea Gasca ha experimentado un notable cambio físico. Y es que, la joven siempre se ha mostrado partidaria de las mejoras estéticas. Por ello, hasta la fecha, ha revelado que se ha inyectado ácido hialurónico, bótox, se ha realizado una liposucción, un aumento de pecho y una rinoplastia.

Aunque hasta el momento está contenta con el resultado, no descarta hacerse algún tratamiento en las ojeras. «En la ojera me gustaría también hacerme algo porque últimamente duermo muy mal y ahora la tengo más hundida y marcada», comentó en su canal de Mtmad.