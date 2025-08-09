Sánchez dispara un 40% el gasto militar, 5.000 millones más, mientras hace el paripé contra Trump

Pedro Sánchez lleva siete años aferrado a la Presidencia del Gobierno haciendo de la contradicción su fundamental modus operandi. Y en el gasto de Defensa lo vuelve a demostrar. Entre la realidad y sus palabras hay una distancia enorme, insalvable. Según documentos contables oficiales del Gobierno, certificados por el Ministerio de Hacienda y a los que ha tenido acceso OKDIARIO, Sánchez ha disparado un 40% el presupuesto militar mientras presume en público de lo contrario y hace el paripé con reiteradas declaraciones contra Trump y la OTAN, que le vienen urgiendo a elevar sustancialmente el gasto en Defensa.

Estos documentos oficiales demuestran que, en sólo un par de años –y muy especialmente en lo que llevamos de este 2025–, el presupuesto militar se ha elevado en 5.000 millones de euros en números redondos. Exactamente, un 39%.

Sin Presupuestos Generales del Estado al día –siguen prorrogados los de 2023–, cuando arrancó este 2025 la partida oficial de las cuentas de Defensa ascendía a unos 12.500 millones de euros. Es lo mismo que figuró en las cuentas de 2023 y, por tanto, esa era también la cifra que constaba en los Presupuestos prorrogados a 1 de enero del presente 2025. Sin embargo, por la vía de las modificaciones presupuestarias realizadas internamente por el Gobierno –sin ser sometidas a aprobación en el Congreso–, el Ejecutivo de Sánchez ha engordado esa cifra en, exactamente, 4.966,9 millones de euros.

El 1 de enero de este año, el presupuesto de Defensa ascendía a 12.827 millones; el 31 de mayo, de tapadillo mediante modificaciones presupuestarias aprobadas internamente sin pasar por el Congreso, esa partida ya había sido engordada hasta los 17.794,08 millones. Y eso cuando no se había llegado ni al ecuador del año, por lo que no es descabellado pensar que de aquí al 31 de diciembre el presupuesto militar todavía se incremente más.

Esta realidad contrasta con las recurrentes declaraciones públicas de Sánchez contra la escalada del gasto militar a la que le vienen urgiendo la OTAN y el principal socio de la Alianza Atlántica, Estados Unidos. Sánchez ha hecho de esa supuesta rebelión contra Trump y la OTAN una de sus principales apuestas dialécticas en un momento en el que está muy necesitado de herramientas para intenta desviar la atención, acosado por los múltiples casos de corrupción que afectan a su entorno personal, al Gobierno y a su partido.

Aumentos de tapadillo

Ese discurso sanchista contra Trump y la OTAN se confirma, a la vista de la contabilidad oficial del Gobierno, más como una pose que como algo real. Una vez más, también en esta materia, en absoluto cuadra lo que Sánchez dice en público y lo que hace en la práctica.

De hecho, en 2024, ya con presupuestos prorrogados, Sánchez fue engordando el presupuesto de Defensa con la misma técnica: de tapadillo, mediante modificaciones contables que no pasan por el Congreso. Pero el ritmo al que ha disparado el presupuesto militar ha sido especialmente intenso en lo que llevamos de 2025. Baste un dato, tras sucesivas modificaciones presupuestarias, los fondos de Defensa ascendía en mayo de 2024 a 14.311 millones, 3.500 millones menos que ahora.

Igual de elocuente es lo que ha aumentado el gasto ejecutado. Es decir, la parte de presupuesto total de Defensa que se consume mes a mes. En cinco meses, de enero a mayo del presente año, el Gobierno de Sánchez ya había gastado 4.293 de los 17.794 consignados en el presupuesto. Son 799 millones más que el gasto ejecutado en el mismo apartado de enero a mayo de 2024. Es decir, un incremento del 23%. Y hay que tener en cuenta que la tradición indica que no es precisamente en la primera mitad del año cuando más presupuesto se ejecuta, sino que es en el segundo semestre de cada año donde se concentra la mayor ejecución de gasto público.

Y Sumar traga

Esta estrategia de Sánchez de engordar de tapadillo y a lo grande el presupuesto de Defensa está siendo asumida en silencio por sus socios de Gobierno, Sumar. Los de Yolanda Díaz hiperventilan especialmente cada vez que hacen declaraciones públicas en contra del aumento del gasto militar. Y sacan pecho de ser quienes contienen a Sánchez para que no se dispare el presupuesto de Defensa. Pero los documentos oficiales del Gobierno, que por tanto tiene en su mano Sumar, demuestran que, mientras en público Yolanda Díaz y los suyos hacen aspavientos al respecto, en realidad están tragando con una escalada sin precedentes en el gasto militar que no pasa por el Congreso pero que emana del Consejo de Ministros, cuyos asientos comparten el PSOE y Sumar.