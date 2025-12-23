Moreno felicita la Navidad a los andaluces con un emotivo vídeo y llama a sacar «nuestra mejor versión»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado la Navidad con un emotivo vídeo en el que ha invitado a los andaluces a mostrar siempre su «mejor versión».

Apelando al espíritu navideño que intentamos hacer brillar en estas fechas, el vídeo fantasea con la idea de que esa esencia se mantenga viva durante todo el año: «Cada Navidad, recibimos la visita de alguien muy especial: nuestro yo navideño». En el vídeo, publicado este martes en las redes sociales de Moreno, un hombre se levanta de la cama, va a la cocina y se encuentra consigo mismo: «Ya estoy por aquí Ramón, que te hacía falta». Quien le habla es su doble, el Ramón navideño, con quien desayuna, conversa y pasea por las calles de Sevilla.

El vídeo también parece lanzar un mensaje en pro del diálogo y contra la polarización política que tanto está contaminando la sociedad: «A veces, Ramón, lo más importante no es con quién estás de acuerdo, sino a quién tienes cerca».

Y es que cinco millones de españoles (el 14%) han roto con amigos o familiares en el último año por motivos políticos, según un reciente informe de la organización More in Common. Moreno ya aludió a aludió a este clima de confrontación antes de conocerse este estudio: «Sánchez todo lo inflama. Logrará que los niños no inviten a otro a su cumple porque sus padres son del otro lado del muro que divide a los españoles», afirmó en la presentación de su libro en Madrid.

El vídeo navideño concluye con la aparición de Moreno, que encarnará al rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla, y cuyo propósito es que estas fiestas tengan el «doble de magia»: «Si en Navidad aparece nuestra mejor versión, ¿te imaginas que no se marchara nunca?».

En Navidad aparece nuestra mejor versión y ojalá no se marchase nunca, ¿a que sí? ¡Feliz Navidad! pic.twitter.com/OdfngmCM39 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 23, 2025

El líder de la Junta y del PP andaluz afronta la recta final de su segunda legislatura, que desembocará en unas elecciones autonómicas que deberán ratificar o no su mayoría absoluta. La cita con las urnas, como ya ha avanzado Moreno, será en primavera, presumiblemente en junio.