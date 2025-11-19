Moreno presenta su ‘Manual de convivencia’ como antídoto a Sánchez: «Ha elegido inflamar la sociedad»

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha acusado al líder socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber optado por una estrategia que busca «inflamar» a la sociedad. A su juicio, una actitud «irresponsable» que lleva a la creación de un «muro» entre los españoles.

«De manera irresponsable, el presidente Sánchez ha tomado una estrategia política: la de inflamar la sociedad para que la sociedad no tenga comunicación entre ella». Así de contundente se ha expresado este miércoles el líder de los populares andaluces en la presentación de su primer libro, que reza como título Manual de Convivencia, La vía andaluza.

Un acto de presentación, celebrado en la sede del Ayuntamiento de Madrid, en el que Juanma Moreno ha estado arropado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del partido, Miguel Tellado; el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.

A su juicio, la estrategia de polarización de Sánchez es «una manera muy ruda, muy pésima» de mantener una postura política para atraer a su electorado. Para él, una actitud errónea cuyo único fin es conseguir que los votantes sean «impermeables» a lo que diga el adversario.

Para Moreno Bonilla, Sánchez no busca puntos de encuentro, sino que acude a «temas antagónicos» para, posteriormente, «romper los vínculos que hay entre los españoles». Una referencia que ha sido recibida como una clara alusión al levantamiento de trincheras entre quienes sufrieron los peores estragos de la dictadura y los que no.

A apenas medio año de que se celebren unos comicios autonómicos en Andalucía, en los que el líder popular volverá a presentarse como candidato, éste ha reconocido que, en unos tiempos convulsos como los que viven España y el mundo, resulta «complejo» combatir las que se consideran como «ideologías extremistas».

En este sentido, ha apelado a la población más joven advirtiéndoles de que sea sencillo «poner música de problemas sencillos» a cuestiones que le son complejas a la sociedad.

Con todo, ha llamado a estar alerta al contenido que muchos de ellos reciben a través de las redes sociales. Un «hipertiroidismo», ha expresado, que de no frenarse será caro el precio que deba pagar la sociedad. «Cada uno tiene su modelo de sociedad, el mío es el liberal», ha asegurado.