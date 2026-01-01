Las rebajas fiscales de Prohens ahorran 1.000 millones en dos años a los ciudadanos de Baleares

El portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha hecho balance de la reforma fiscal impulsada por el Govern de Marga Prohens, que en solo dos años y medio ha supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en impuestos a más de 250.000 ciudadanos de las Illes Balears, consolidándose como la mayor bajada fiscal de la historia de la comunidad autónoma.

Sagreras ha destacado que “desde que Marga Prohens llegó al Govern el 28

de mayo de 2023, se ha producido un cambio de modelo claro y reconocible:

de subir impuestos y castigar a la clase media, a devolver el dinero a los

ciudadanos”. En este sentido, ha subrayado que “el PP ha demostrado que

bajar impuestos es una decisión política, cuando se gobierna con rigor y sin

dogmatismos”.

La reforma fiscal del Govern balear ha beneficiado ya a más de 250.000

contribuyentes, con especial atención a las rentas medias y bajas, las familias,

los jóvenes, los mayores, los autónomos, las familias numerosas y

monoparentales y los colectivos más vulnerables, a través de rebajas y

bonificaciones en el IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En el ámbito del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Govern de Prohens

ha aprobado la mayor rebaja fiscal jamás aplicada en las Illes Balears, con la

eliminación del impuesto para padres e hijos, abuelos y nietos, y cónyuges, lo

que ha permitido ahorrar 742,5 millones de euros a 24.264 familias, teniendo

en cuenta que el 94% de las herencias estaban por debajo del millón de euros.

A ello se suma la bonificación del 60% o del 35% -en función de si hay o no

descendencia directa- entre hermanos, y tíos y sobrinos, que ha beneficiado a

2.871 familias, con un ahorro de 64,82 millones de euros.

Asimismo, se han aprobado bonificaciones del 100% en las donaciones a hijos y descendientes, tanto para la adquisición de la primera vivienda como para otras finalidades, que han permitido ahorrar más de 16 millones de euros a casi mil en apenas dos años y medio.

En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Sagreras ha

destacado las medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias. La eliminación del ITP para jóvenes

menores de 30 años y personas con discapacidad ha beneficiado a 1.701

contribuyentes, con un ahorro de 26,53 millones de euros, mientras que la

bonificación del 50% del impuesto para jóvenes menores de 36 años, familias

numerosas, monoparentales y personas con discapacidad a cargo ha supuesto

un ahorro de 28,21 millones de euros para 2.768 familias. Además, las mejoras

en el tipo reducido del 4% para la compra del primer hogar por mayores de 36

años han permitido ahorrar 28,8 millones de euros a más de 4.200 contribuyentes.

En el IRPF, el Govern de Prohens ha impulsado la mayor batería de

deducciones fiscales de la historia de las Illes Balears, creando y mejorando

una docena de deducciones vinculadas a la natalidad, la conciliación, la

vivienda, la educación y el empleo. En la declaración de la renta de 2024,

111.418 contribuyentes se beneficiaron de estas deducciones, con un ahorro

total de 39,18 millones de euros, lo que supone 22,19 millones más (+130,6%)

que en 2022, último ejercicio del Govern de izquierdas.

Entre las de mayor impacto destaca la deducción por el alquiler de vivienda

habitual para determinados colectivos, que en 2024 benefició a más de 21.000

contribuyentes, con un ahorro de 11,7 millones de euros, casi tres veces más

que en 2022. También se ha reforzado la deducción por libros de texto, con

37.624 beneficiarios y 5,9 millones de euros de ahorro, y la deducción por

gastos de conciliación de menores de seis años, que ha alcanzado los 3,6

millones de euros.

Sagreras ha subrayado especialmente las nuevas deducciones aplicadas por

primera vez en la renta de 2024, como la deducción para propietarios que

ponen su vivienda vacía en el mercado del alquiler –que ha beneficiado a 501

contribuyentes y, por tanto, ha sacado al mercado 501 viviendas-, la deducción

por cuidado de personas mayores de 65 años o con discapacidad, la deducción

para el fomento de la autoocupación –que ha beneficiado a 750 autónomos-, o

la dirigida a profesionales que ocupan plazas de difícil y muy difícil cobertura,

que ha beneficiado a casi 2.800 trabajadores, con un ahorro de 2,24 millones

de euros, incluyendo no solo a sanitarios, docentes o trabajadores de serviciossociales, sino también a policías nacionales y guardias civiles destinados en las Illes Balears.

Como ejemplo del compromiso social del Govern del PP, Sagreras ha

destacado la deducción pionera para gastos derivados de la ELA, que cubre el

100% de los gastos hasta 3.500 euros, “una medida profundamente humana

que demuestra que la bajada de impuestos también puede ser una política

social”.

“El Govern de Marga Prohens ha demostrado con hechos que bajar impuestos

es una seña de identidad del Partido Popular y una herramienta para mejorar

la vida de las personas”, ha concluido Sagreras, remarcando que “frente al

dogmatismo fiscal y las políticas ideológicas de la izquierda, el PP gobierna

para devolver el esfuerzo de los ciudadanos y generar oportunidades”. El

portavoz popular ha recordado que las bajadas de impuestos se han combinado

con una reducción de la deuda de más de 550 millones en estos dos años y

medio de legislatura, un incremento sin precedentes del gasto social y con el

hecho de que las Illes Balears es la comunidad autónoma que mayor

crecimiento económico ha tenido en 2025, y que liderará el ránking también en 2026.