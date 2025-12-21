Moreno cree que el resultado de Extremadura «condicionará» el próximo ciclo electoral

El presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido este sábado que el resultado de las elecciones en Extremadura que se celebran este domingo «condicionará» el resto del próximo ciclo electoral con comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Durante su intervención en la presentación en Córdoba de su libro Manual de convivencia en una charla con el deportista Cisco García, el presidente andaluz ha manifestado que las elecciones extremeñas de mañana «son muy importantes para España» porque «inicia un ciclo electoral» que continuará en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

«De lo que pase en Extremadura mañana probablemente nos va a condicionar a todos un poco», ha asegurado Moreno, quien ha considerado que la candidata del PP, María Guardiola, «ha hecho un gran trabajo» y que los extremeños «están contentos» con su Gobierno.

«Tal como lo veo, no hay alternativa posible en Extremadura» y espera que mañana los ciudadanos «decidan» y «acierten», pero sobre todo «que apuesten por la estabilidad».

Por ello, Moreno espera que del resultado que salga el próximo domingo «salga reforzada la estabilidad en favor de Extremadura», ha concluido.

890.985 ciudadanos con derecho a voto

Un total de 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones extremeñas de este domingo, en las que volverán a elegir, dos años y medio después de la última cita, a sus 65 representantes en el Parlamento regional, en el que aspiran a entrar 11 candidaturas.

Serán los primeros comicios anticipados de la historia autonómica, en los que habrá 26.695 nuevos votantes en Extremadura al haber alcanzado la mayoría de edad después del 28 de mayo de 2023, fecha de las anteriores elecciones, aunque el censo sólo ha aumentado en 3.817 electores desde entonces.

Por provincias, 556.424 de los votantes pertenecen a la de Badajoz y 334.561 a la de Cáceres.

A lo largo de la jornada electoral están previstas varias comparecencias informativas: