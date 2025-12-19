Guardiola ve «juego sucio» y «mucho nerviosismo» en el final de la campaña extremeña

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta, María Guardiola, ha protagonizado un atípico cierre de campaña este viernes, en el que no ha protagonizado ningún mitin, ni acto de clausura, sino que ha hecho una mini gira por diversas localidades de Cáceres y Badajoz para hablar y compartir comentarios con los vecinos. Sí ha comparecido por la mañana ante los medios antes de ir a Talayuela (Cáceres), primer municipio de su viaje.

Guardiola ha dicho que ve «mucho nerviosismo» y «juego sucio» en otras formaciones en el final de la campaña electoral en Extremadura al querer vincular, ha dicho, el «robo» de votos por correo con un supuesto intento de tapar denuncias por acoso sexual relacionadas con algún cargo ‘popular’ en la comunidad.

Por otro lado, María Guardiola ha considerado «muy grave» que la oposición esté defendiendo que el asunto de los «robos» en Correos podría suponer un intento para tapar algún caso de denuncia por acoso sexual dado a conocer en los últimos días en Navalmoral de la Mata relacionado supuestamente con el alcalde popular de dicha localidad.

«Esa acusación sí que es muy grave. ¿Me acusan de que he robado yo o he mandado a alguien a robar? ¿Esto qué es? Han robado votos en municipios de Extremadura, y esto es inadmisible, y esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos», ha expresado María Guardiola el día de cierre de campaña, indica Ep.

«No hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto». «Es que es una cosa completamente normal (denunciar lo ocurrido). A mí me sorprende que me ataquen por esto», ha recalcado María Guardiola.

A su juicio, lo que se está viendo en la campaña electoral extremeña, y sobre todo en el final de la misma, es «mucho nerviosismo, desde luego pocos valores, poca ética, juego muy sucio» por parte de algunas formaciones. «De verdad, que yo no quiero entrar ahí, que lo que quiero es seguir construyendo un proyecto de futuro para Extremadura, y lo quiero hacer de la mano de los extremeños, que somos gente que no nos gusta la polarización, que no nos gustan los radicalismos», ha asegurado María Guardiola en el cierre de campaña.

A preguntas de los medios sobre el caso de la ex concejal del PP en Navalmoral de la Mata que habría expuesto a la dirección del partido el «trato machista» del alcalde, María Guardiola ha pedido «respeto» hasta determinar lo ocurrido. «Yo lo que pido es respeto», ha dicho.

Ha reiterado que ella «no tenía conocimiento» de la situación que pone de manifiesto la citada concejal. «Yo no tenía conocimiento de la situación que pone de manifiesto esta concejala. Me manda un correo el día 1, el día 2 se va al grupo mixto. Ella tiene mi móvil personal, me ha escrito (en otras ocasiones) para felicitarme, para transmitirme mensajes de cariño… En ningún caso ni me ha llamado ni me ha escrito para esto, a mí me sorprende», ha señalado.

También ha apuntado que la concejal «quería» formar parte de la lista autonómica del PP a las elecciones del 21D, pero que decidió «no contar con ella». «Y también quería venir en la lista autonómica. Ella nunca me lo manifestó, pero es verdad que a través de terceros sí. Yo decido no contar con ella en la lista porque aquí somos muchos y el proyecto se construye desde muchos sitios», ha explicado Guardiola.

«Y a partir de ahí lo que hay es un enfrentamiento con un alcalde que creo que se va a judicializar. Por tanto, yo lo que pido es respeto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hay de verdad en todo esto y nada más», ha añadido.