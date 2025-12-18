Fuente de Cantos, el fortín del PP donde se ha robado el voto por correo por el que clama Guardiola

Fuente de Cantos, un pueblo de apenas 4.500 vecinos que tiene como hijo más ilustre a Francisco de Zurbarán, se ha convertido este jueves en noticia nacional por algo insólito: el robo del voto por correo en una sucursal del organismo estatal encargado de tramitarlo. El Partido Popular de Extremadura, que ha denunciado los hechos, ha enmarcado el suceso como parte de una «estrategia absolutamente organizada».

En total han sido 124 los votos por correo que, hasta primera hora de la tarde de este jueves, no se sabía si se podrían entregar en los comicios del próximo domingo. Ello, después de que en la pasada noche, en torno a las 23:50 horas, el equipo que lidera la popular Guardiola denunciara los hechos ante la Junta Electoral.

Según constaba en su denuncia, un grupo de asaltantes habría irrumpido en las Oficinas de Correos del municipio llevándose consigo la caja fuerte en la que estaban depositados los votos por correo de 124 vecinos ya emitidos. Junto a ellos, también los de ciudadanos de localidades cercanas como Bienvenida y Calzadilla de los Barros.

Lo cierto es que el suceso ha tenido lugar en un municipio que, en los pasados comicios autonómicos, ha sido uno de los más fieles al partido de la líder regional del PP. Allí, Guardiola se hizo con el 46,26% de los votos. Casi 13 puntos más por encima del PSOE que cosechó el 33,83% de los apoyos. Éste miércoles, ha sido uno de los enclaves de la región pacense objeto del robo de votos en las Oficinas de Correos de la localidad.

Horas después del suceso, desde el PP lo enmarcaban en una «estrategia absolutamente organizada» y no de «una cuestión puntual». A primera hora de la tarde de este jueves, la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, ha encontrado en las inmediaciones del municipio la caja fuerte calcinada en la que se encontraban los votos.

No obstante, la Junta Electoral Provincial de Badajoz, ha informado de manera debida la autorización de la «emisión de duplicados» de la documentación electoral del censo provincial de Badajoz para que todos los afectados puedan solicitar de nuevo su voto.

El robo de votos por correo, no obstante, ha sido significativo al haberse producido en un municipio donde, en el pasado, ha arrasado electoralmente el PP. Un total de 1.404 personas depositaron su voto en favor de Guardiola, lo cual se traduce en un 46.46% de los apoyos. El PSOE, por su parte, se hizo con el 33,83% de los votos, es decir, apenas fueron 1.000 las personas que mostraron su confianza en el equipo del socialista Miguel Ángel Gallardo.

Hasta ahora, la investigación que está llevando a cabo el Instituto Armado se centra también en el intento de sustracción del voto por correo de otras localidades cercanas como Torremejía o Santa Amalia. No obstante, una vez que llegaron los asaltantes a la caja fuerte no había ninguna papeleta dentro de sus respectivas cajas fuertes. Ello, debido a que estos municipios envían su correspondencia a la máxima celeridad posible a Mérida, sede del Ejecutivo regional.

Misma investigación en al que también se encuentran un total de nueve presuntos saqueos relacionados con el robo de votos por correo a los que habría que sumar otros dos asaltos más en días anteriores en Talavera la Real y Villafranco. Los investigadores tienen constancia de cuatro asaltos más que elevan la cifra a nueve oficinas violentadas por, sospechan, los mismos autores.