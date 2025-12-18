Guardiola estalla tras el robo de voto por correo en Extremadura: «Alguien quiere elegir por nosotros»

María Guardiola ha asegurado que «alguien quiere elegir por nosotros» en Extremadura. Así se ha expresado la líder del PP regional apenas unas horas después de conocerse el robo de votos en varias oficinas de Correos repartidas por toda la región. En un vídeo emitido en sus redes sociales, la candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta ha llamado a los ciudadanos a impedir que «nos roben la democracia».

Según han apuntado a OKDIARIO miembros del equipo de campaña de Guardiola, el presunto robo de papeletas por correo ha sido uno de los episodios más «graves» que se recuerdan en un proceso electoral. Un suceso «tremendo», aseguran, a la espera de confirmarse el número de personas que se han visto afectadas.

«Que no nos roben la democracia. Este domingo, vota por el futuro de Extremadura», ha señalado la candidata del PP en un vídeo difundido a través de sus redes sociales. Con ello, la aún líder del Gobierno regional, ha llamado a todos los extremeños a no quedarse en casa el próximo día 21 de diciembre cuando están llamados a votar.

Robo de votos por correo

La noche de éste pasado miércoles, el partido en Extremadura hacía constar a la dirección regional el asalto a varias instituciones de correo postal repartidas por toda la región. En concreto, en la localidad de Fuente de Canto. Allí, un grupo de personas todavía sin identificar, se ha hecho con la «caja fuerte» donde se encontraban los votos por correo. También los de los municipios de Bienvenida y Calzadilla de los Barros.

Horas más tarde, un episodio similar se producía en las oficinas de Torremejías y de Santa Amalia. En cambio, una vez llegaron los asaltantes a la caja fuerte, no había ninguna papeleta debido a que estos municipios envían su correspondencia a la máxima celeridad posible a Mérida, sede del Ejecutivo regional.

Según el número dos del PP en Extremadura, Abel Bautista, se trata de «una estrategia absolutamente organizada, no es una cuestión puntual». Tras ello, ha puesto el foco en la existencia de una presunta trama para hacerse con el voto por correo en la región y, con ello, atacar al PP en un momento en el que lidera las encuestas.