El jardín secreto de Montjuïc: paisajes de cinco continentes y las mejores vistas de Barcelona para un plan diferente

El Jardín Botánico de Montjuïc ofrece un viaje único por los paisajes de cinco continentes sin salir de Barcelona. Entre caminos serpenteantes y colecciones vegetales únicas, los visitantes disfrutan de flora mediterránea, australiana, chilena, californiana y sudafricana, mientras contemplan unas vistas panorámicas espectaculares de la ciudad.

«Situado en una suave pendiente del Parque de Montjuïc, el Jardín Botánico de Barcelona pone al alcance del visitante un paseo diferente en cada estación del año a través de la vegetación de las cinco regiones del mundo con clima mediterráneo. La función del Jardín es preservar y dar a conocer colecciones de plantas mediterráneas de todo el mundo».

El Jardín Botánico de Barcelona

#Barcelona #Montjuic #BarcelonaGratis #planesenfamilia ♬ sonido original – @planes.en.familia @planes.en.familia ¿Sabías que puedes recorrer Australia, Chile, Sudáfrica y California sin salir de Barcelona? 🌍🌿 🌴El Jardí Botànic de Barcelona es un refugio secreto en la montaña de Montjuïc. Son 14 hectáreas de paisajes increíbles con flora de las 5 regiones del mundo que tienen clima mediterráneo. 📸Un lugar perfecto para pasear sin prisas, hacer fotos espectaculares y desconectar del ruido de la ciudad. ✨Es un planazo ideal para disfrutar de la paz y las vistas increíbles de Barcelona: 👶 Lo mejor para las familias: ¡La entrada es gratuita para menores de 16 años! 🎨 Talleres infantiles: El primer domingo de mes suelen hacer actividades geniales (de 11:30 a 13:30h). Hay opciones desde los 0 años hasta talleres botánicos para más mayores. ¡Ojo! Requieren reserva previa en su web. 🎟️ Tip de ahorro: Entrada gratis para todos el primer domingo de cada mes y todos los domingos a partir de las 15:00h. 📍 Ubicación: Carrer del Doctor Font i Quer, 2 (Montjuïc). 🔗 ENVÍAME EL ENLACE y te lo paso por privado para que veas los talleres por edades y hagas tu reserva: museuciencies.cat 📌 ¡Guárdalo para tu próxima escapada y compártelo con alguien que necesite un poco de paz! 🌿✨ #JardiBotanic

Desde 1999, el Jardín Botánico alberga una gran colección de plantas originarias de todos los continentes que tienen el mismo clima que Barcelona con el objetivo de estudiar, conservar y difundir la biodiversidad vegetal. Forma parte de la Red de Parques Metropolitanos de la ciudad y está estrechamente vinculado al Instituto Botánico de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Los países que bordean el mar Mediterráneo comparten una historia milenaria y unas condiciones ambientales similares. El clima mediterráneo se caracteriza por unos veranos calurosos y secos y unos inviernos templados. En este contexto, hay zonas, ubicadas entre los 30º y 40º de latitud, en los hemisferios norte y sur, que también tienen clima mediterráneo: California, la zona central de Chile, la zona más meridional de Sudáfrica y el sur y suroeste del continente australiano. Cabe señalar que la la flora mediterránea contiene aproximadamente el 20% de las plantas conocidas y numerosas especies endémicas.

La región mediterránea australiana , con 700.000 kilómetros cuadrados, es la segunda en extensión y posee unas 8.000 especies, el 75 % endémicas. Destacan mimosas, eucaliptos y proteáceas, xantorreas y casuarinas, adaptadas a incendios y suelos pobres.

, con 700.000 kilómetros cuadrados, es la segunda en extensión y posee unas 8.000 especies, el 75 % endémicas. Destacan mimosas, eucaliptos y proteáceas, xantorreas y casuarinas, adaptadas a incendios y suelos pobres. El área mediterránea de California abarca la franja costera entre Cabo Blanco y Punta Baja, con unas 4.300 especies, 35 % endemismos. La estacionalidad climática es marcada, con sequía severa en verano y precipitaciones concentradas en invierno.

abarca la franja costera entre Cabo Blanco y Punta Baja, con unas 4.300 especies, 35 % endemismos. La estacionalidad climática es marcada, con sequía severa en verano y precipitaciones concentradas en invierno. La cuenca mediterránea se extiende por Europa, Asia y África, con 25.000 especies, el 50 % endémicas. Las plantas presentan adaptaciones al clima seco, como hojas duras, espinas y porte bajo. En el Jardín se distribuyen cuatro subregiones: Mediterráneo oriental, Mediterráneo occidental, norte de África e islas Canarias, mostrando la diversidad ecológica del bioma.

se extiende por Europa, Asia y África, con 25.000 especies, el 50 % endémicas. Las plantas presentan adaptaciones al clima seco, como hojas duras, espinas y porte bajo. En el Jardín se distribuyen cuatro subregiones: Mediterráneo oriental, Mediterráneo occidental, norte de África e islas Canarias, mostrando la diversidad ecológica del bioma. El área mediterránea sudafricana representa el 3 % del bioma, con 8.550 especies, 68 % endemismos. La lluvia se concentra en invierno y no hay época totalmente seca.

representa el 3 % del bioma, con 8.550 especies, 68 % endemismos. La lluvia se concentra en invierno y no hay época totalmente seca. El área mediterránea chilena ocupa 140.000 km² en el centro del país, con unas 2.400 especies, 23 % endemismos. La flora incluye arbustos espinosos, bosques esclerófilos, matorrales y especies singulares como cactáceas, bromeliáceas y escaloniáceas.

Horarios y precios

El Jardín Botánico abre todos los días con los siguientes horarios: en noviembre, diciembre y enero de 10:00 a 17:00 horas; en febrero y marzo de 10:00 a 18:00 horas; en abril, mayo, septiembre y octubre de 10:00 a 19:00 horas; y en junio, julio y agosto de 10:00 a 20:00 horas. Se recuerda que no se permite la entrada desde media hora antes del cierre. Los días de cierre son el 1 de enero, 1 de mayo, 24 de junio y 25 de diciembre.

El precio de las entradas es el siguiente:

La entrada general tiene un precio de 5,00 €.

Las entradas que tienen un precio de 2,50 € son para familias (adultos), jóvenes menores de 29 años, tarjeta rosa reducida, personas en el paro, carné de familia numerosa, carné de bibliotecas de Barcelona, mayores de 65 años y carné de familia monoparental.

Las entradas gratuitas son para menores de 16 años, pase metropolitano, carné ICOM, profesores de grupos, tarjeta rosa gratuita, carné de prensa, carné de Asociación de Museólogos y carné de guía turístico.

El acceso al Jardín Botánico es gratuito los domingos a partir de las 15:00 horas.