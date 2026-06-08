Ésta es la provincia de España en la que más hijos heredan el nombre de sus padres

Córdoba es la provincia de España en la que más hijos heredan el nombre de sus padres. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha confirmado que esta zona de Andalucía es la que más sigue una tradición que impera en España desde tiempos inmemoriales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la provincia de España en la que los hijos heredan el nombre de sus padres.

Que un hijo herede el nombre del padre es un clásico de España, que en 2025 tuvo un repunte de la natalidad por primera vez en más de una década. Los nacimientos en España subieron por primera vez en más de diez años después de que el Instituto Nacional de Estadística confirmara 321.164 nacimientos en el pasado año. Esto supone un incremento del 1% con respecto a 2024, que en nacimiento se traduce en 3.159, según ha estimado el INE.

Según el Instituto Nacional de Estadística, los mayores incrementos de nacimientos en 2025 se registraron en la Comunidad de Madrid (3,3%) y el País Vasco (3,0%), mientras que los mayores descensos se produjeron en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), así como en las Islas Baleares (-2,6%). Por lo que respecta a Andalucía, cerró el año con 55.367 nuevos nacimientos, con Sevilla (13.127) y Málaga (10.832) como las provincias con más nacimientos. Por detrás aparecen Cádiz (7.318), Granada (6.265), Almería (5.973), Córdoba (4.797), Jaén (3.651) y Huelva (3.404).

Los hijos y el nombre de los padres

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) también confirmó recientemente cuál es la provincia de España en la que los hijos recién nacidos más heredan el nombre de sus padres. Córdoba es el punto de nuestro país en el que más se lleva esta tradición que viene pasando de padres a hijos desde hace siglos. Manuel, Álvaro, Alejandro y Hugo fueron los nombres más elegidos en el pasado 2025 en el caso de los niños, mientras que María, Sofía, Carmen y Lucía lo fueron en niñas.

Según informa el Diario de Córdoba, haciendo referencia a los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en Córdoba, en el 12,3% de los nacimientos de la provincia se ha llevado a cabo este clásico de que los niños hereden el nombre de sus progenitores. De todos ellos, en el 17,9% de los casos el nombre del padre ha pasado al de los hijos y el de la madre en el 6,4% al de las hijas.

Esto está por encima de la media en Andalucía, donde el 9,4% de los recién nacidos heredaron el nombre de sus progenitores. El 13,7% heredó el nombre de sus padres y el 9,4% el nombre de sus madres. En la comunidad autónoma, el nombre de Cristina pasó en un 48,4% de las hijas a las madres y, en el caso de los hombres, el nombre de Francisco Javier (72,1%) es el que más se heredó en los últimos años de padre a hijo.

Como indica este medio, recogiendo datos del IECA, los nombres de niñas más comunes en Córdoba son:

María

Sofía

Carmen

Lucía

En el caso de los niños, los más utilizados por los padres son los siguientes: