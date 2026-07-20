Ramoncín, cantante de rock (70 años): «Lo único que no teníamos en Madrid eran caprichos, pero todo lo demás lo teníamos»

Cantantes internacionales como Bruce Springsteen han hablado de España, pero a veces es más interesante escuchar lo que dicen las figuras del rock español, ya que han crecido y vivido aquí. Por ejemplo, es el caso del madrileño Ramoncín, de 70 años.

Y es que Ramoncín, nacido en 1955, ha hablado varias veces sobre lo que significó para él crecer en la Madrid de los años 60 y 70. De hecho tiene una frase que lo resume a la perfección.

Por supuesto, nos referimos a «Lo único que no teníamos en Madrid eran caprichos, pero todo lo demás lo teníamos», que conecta con la esencia de los barrios y de una ciudad popular que, quizás, se está perdiendo.

La frase de Ramoncín, cantante de rock español, sobre la Madrid de su infancia

Cuando Ramoncín afirma que «Lo único que no teníamos en Madrid eran caprichos, pero todo lo demás lo teníamos» no habla sólo de una experiencia personal.

También retrata una época en la que muchos niños crecían con menos objetos, menos comodidades y menos posibilidades de consumo, pero con una vida social mucho más intensa.

Y es que la Madrid de Ramoncín es un reflejo de una vida de barrio en la capital que se está perdiendo. Porque hace 50 años era una ciudad callejera, de patios, de tiendas de toda la vida y de calles llenas de niños.

Y es que, para una generación entera, jugar en las calles de Madrid era lo común, y hoy en día suena impensable y peligroso. Pero entonces la infancia se construía con amigos, familia y mucha creatividad.

El cantante de rock español demuestra con esta cita un toque de nostalgia por una Madrid que ya no existe, en la que no te podías permitir un capricho pero tenías un bienestar distinto.

La madrileña frase de Ramoncín que demuestra lo que hemos cambiado

Lo más importante de la frase de Ramoncín es cómo habla de los caprichos. Y es que no niega que en la Madrid de los 60 hubiera dificultades ni cree que hay que idealizar el pasado, pero asume que lo accesorio ocupaba otro lugar.

Y es que «Lo único que no teníamos en Madrid eran caprichos, pero todo lo demás lo teníamos» funciona como una fotografía emocional de una infancia marcada por la austeridad.

Había menos juguetes, menos viajes, menos tecnología y menos consumo, pero también una educación sentimental basada en compartir, esperar y aprovechar lo que se tenía.

Eso está muy alejado de cómo viven ahora los niños en una época marcada por la vigilancia, las pantallas, las prisas y los estímulos constantes. ¿Deberíamos aprender más del pasado?

Quién es Ramoncín, cantante de rock español madrileño

Ramoncín es el nombre artístico de José Ramón Julio Márquez Martínez, nacido en Madrid el 25 de noviembre de 1955. Cantante, compositor, actor, escritor y presentador, es una de las figuras más reconocibles del rock español desde finales de los años 70.

Su carrera quedó asociada a una imagen provocadora, urbana y muy vinculada al rock de barrio. Canciones como Hormigón, mujeres y alcohol, o ser conocido popularmente conocida como El rey del pollo frito, lo convirtieron en un personaje singular de la música española.

También ha sido una figura habitual en televisión, en tertulias y en debates sobre cultura, derechos de autor y sociedad.