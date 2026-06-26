Platón, filósofo griego, sobre el dinero: “La pobreza no llega por la disminución la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos”

El filósofo griego Platón nos regaló grandes frases sobre la condición humana y lo más curioso es que la gran mayoría de ellas siguen vigentes. Por ejemplo, hay una que apela directamente al estilo de vida actual y a la relación que tenemos con la riqueza en todas sus formas.

Por supuesto, nos referimos a la cita platónica «La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos», que resume perfectamente la idea de que nos sentimos pobres porque cada vez necesitamos más.

Y es que la frase de Platón no sólo habla de dinero, sino de la continua insatisfacción con la que vivimos en el siglo XXI. Esa sensación constante de que ningún logro es suficiente y de que hay que pasar rápido al siguiente objetivo.

La frase de Platón, filósofo griego, sobre la pobreza que sigue de actualidad

Por desgracia, la frase de Platón «La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos» sigue funcionando porque nos obliga a cuestionarnos nuestro modo de vida.

Para Platón, la vida buena no podía depender sólo de acumular bienes. Su pensamiento daba mucha importancia al equilibrio interior, a la medida y al control racional de los impulsos.

Eso no significa negar las necesidades materiales ni convertir la pobreza real en una cuestión de actitud. Platón habla de la pobreza que aparece cuando el deseo crece sin límite y convierte cualquier abundancia en insuficiente.

Una persona puede mejorar su situación, ganar más o tener más comodidades, pero seguir atrapada en una cadena de comparaciones, aspiraciones y nuevas necesidades.

Por ello no habla sólo de necesidad económica, sino también social y hasta espiritual. Lo relevante no sólo es el dinero, sino cómo percibimos nuestros logros y la importancia que les damos.

Por qué la multiplicación de los deseos puede ser una trampa, según Platón

El deseo no es negativo por sí mismo, ya que sin él no abría proyectos, esfuerzo ni mejora. El problema se produce cuando deja de tener medida y se transforma en una exigencia constante.

Hay que entender que Platón veía el alma humana como un espacio que necesitaba orden. La razón debía orientar los impulsos para que la persona no viviera dominada por apetitos, ambiciones o necesidades cambiantes.

«La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos» encaja perfectamente con ese pensamiento.

Puede ocurrir con el dinero, con el reconocimiento, con el consumo o incluso con la imagen que cada uno quiere proyectar. Cada meta alcanzada abre otra, y esa dinámica puede impedir cualquier sensación de plenitud.

En todo caso, el consejo platónico no es vivir sin aspiraciones, sino a distinguir entre lo necesario, lo valioso y lo que sólo alimenta una inquietud permanente.

Quién fue Platón, el filósofo griego que marcó la historia del pensamiento

Platón fue uno de los grandes filósofos de la Grecia antigua. Nació hacia el año 427 a. C. y murió en torno al 347 a. C., después de una vida dedicada al pensamiento, la enseñanza y la escritura filosófica.

Fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, dos nombres imprescindibles para entender la filosofía occidental. Además, fundó la Academia de Atenas en el año 387 a. C., una institución que se convirtió en uno de los grandes centros intelectuales de la Antigüedad.

La mayoría de sus obras se conservan en forme de diálogos, donde aborda cuestiones como la educación, la justicia, el conocimiento, el alma, la política, el amor y la virtud.