Los psicólogos lo tienen claro: las personas que limpian los platos mientras cocinan no solo son ordenadas, también reducen el estrés después

A la hora de tener que lavar los platos, cada persona tiene un orden diferente. Algunos prefieren fregarlo todo nada más terminar de cocinar antes de sentarse a comer; otros, en cambio, lo dejan para después. Sin embargo, existe un tercer grupo: los que limpian mientras preparan la comida. Si perteneces a este grupo, los psicólogos apuntan a una serie de características.

Una de ellas es que esas personas no tienden a quedarse esperando a sentirse motivadas para actuar. Los expertos apuntan a que no necesitan un “maratón de limpieza” ni dejar que el desorden se acumule para ponerse manos a la obra. Solo actúan en el momento. Otra clave es la necesidad de mantener un orden dentro del caos que es cocinar. Cada vez que vamos recogiendo y limpiando sobre la marcha, las personas reducen de forma instintiva su carga cognitiva.

Algunas investigaciones lo relacionan con la autocompasión y el respeto hacia uno mismo con la manera en que tratamos nuestro entorno físico. Mantener el espacio ordenado mientras se cocina ayuda a reducir el estrés; se genera más espacio para trabajar y se tiene una mayor sensación de control.

Comodidad

Algunos especialistas, por su parte, indican que limpiar mientras se cocina implica priorizar la comodidad posterior frente a la facilidad inmediata. Este patrón se puede observar en conductas como una respuesta rápida a un correo incómodo o echar gasolina antes de que el tanque se quede vacío. Además, muchas personas convierten este tipo de gestos en un ritual de baja presión.

Los expertos lo denominan «momento ancla», al vincular una tarea a otra ya establecida. Este tipo de comportamientos puede influir en el clima del hogar, ya que ayuda a evitar tensiones innecesarias, reduce los suspiros pasivo-agresivos frente al fregadero lleno y contribuye a una convivencia más tranquila.