Cuál es el significado del proverbio árabe: «Aconseja al ignorante, y te tomará por su enemigo»

La tradición oral árabe guarda cientos de proverbios que resumen, en una sola frase, observaciones sobre el comportamiento humano que ninguna teoría moderna ha logrado desmontar del todo. Muchos de ellos hablan de la amistad, del honor o del silencio, pero pocos son tan directos como este proverbio árabe sobre el consejo y la ignorancia.

Su formulación es casi brutal para lo que suele ser habitual en este tipo de sabiduría popular, siempre más dada a la metáfora que a la advertencia sin rodeos. Y quizás por eso mismo ha sobrevivido tanto tiempo: porque describe algo que casi todo el mundo ha sufrido en carne propia, sin necesidad de traducción.

El verdadero peso de este proverbio árabe: por qué el consejo puede sonar a amenaza

«Aconseja al ignorante, y te tomará por su enemigo» no habla de la ignorancia como falta de estudios, sino como incapacidad para reconocer los propios errores. El proverbio advierte de algo muy concreto: quien no tiene la humildad ni la herramienta interna para procesar una crítica tiende a interpretarla como un ataque personal, venga de quien venga.

Este tipo de máximas forman parte de la hikma (sabiduría) de la tradición árabe, un cuerpo de dichos transmitidos durante generaciones sin un autor único al que atribuirles la frase. Su fuerza no está en quién la dijo primero, sino en que se sigue repitiendo porque continúa siendo cierta.

A diferencia de otros proverbios más optimistas sobre la naturaleza humana, este no ofrece una salida fácil ni una moraleja reconfortante. Se limita a describir un mecanismo casi mecánico: consejo más ignorancia, igual a rechazo. Y deja que sea quien lo escucha el que decida qué hacer con esa información.

¿Por qué a veces el consejo más sincero se recibe como un ataque?

La psicología moderna, sin proponérselo, terminó explicando con datos lo que este proverbio ya intuía siglos atrás. En 1999, los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, de la Universidad de Cornell, publicaron en la revista Journal of Personality and Social Psychology un estudio que describía lo que hoy se conoce como efecto Dunning-Kruger.

Su hallazgo principal fue que las personas con menos competencia en un área determinada suelen sobrestimar su propio conocimiento, precisamente porque les falta la capacidad de reconocer sus propios fallos. No es solo que no sepan: es que tampoco pueden medir cuánto les falta por saber.

Ese mecanismo explica bastante bien la reacción que describe el proverbio. Quien recibe un consejo sin tener la base para entenderlo no solo lo rechaza: a menudo lo vive como una ofensa, porque su propia percepción de competencia queda en entredicho sin que él lo perciba así.

La pregunta que el proverbio deja flotando: ¿Vale la pena aconsejar a quien no quiere escuchar?

Ahí aparece el verdadero dilema que plantea esta sabiduría árabe. Uno tiene que medir, por cuenta propia, si esa verdad va a caer en terreno fértil o va a rebotar convertida en resentimiento.

Dicho esto, insistir con un consejo que ya fue rechazado una y otra vez rara vez cambia de opinión a nadie. Lo más habitual es que solo desgaste la relación entre quien aconseja y quien recibe el consejo, hasta que la buena intención original queda enterrada bajo capas de reproches cruzados.

Ocurre en el trabajo, cuando alguien insiste en señalar el mismo error a un compañero que se pone a la defensiva cada vez con más intensidad. Ocurre también en las familias, donde repetir un consejo durante años solo consigue que la otra persona deje de escuchar antes incluso de que termine la frase.

El proverbio no pide silencio ni resignación. Pide algo más difícil: saber leer si la otra persona está en condiciones de escuchar, antes de gastar palabras que probablemente se van a perder.

Lo que esta sabiduría árabe enseña sobre elegir bien las palabras y los momentos

La lección de fondo tiene menos que ver con la ignorancia ajena y más con la propia paciencia. Aconsejar bien exige, primero, observar. Ver si hay espacio real para el cambio antes de intentar forzarlo con buenas palabras.

Hay quien prefiere ahorrarse ese análisis y dice lo que piensa sin medir consecuencias, apelando a la sinceridad como excusa. El proverbio recuerda que la sinceridad sin criterio rara vez construye algo, y que el silencio, en ciertos momentos, dice más que cualquier consejo bien intencionado.