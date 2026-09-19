Harto de pagar la factura de la luz, un joven montó 10 paneles solares en su jardín en sólo 20 minutos: «La forma más sencilla»

La Unión Europea (UE) plantea una expansión progresiva de la energía solar en los edificios durante los próximos años. Los nuevos edificios públicos y comerciales deberán incorporar paneles solares a partir de 2026, mientras que desde 2027 esta medida se extenderá a los edificios públicos y comerciales de más de 250 m². A partir de 2028, la obligación alcanzará a todos los nuevos edificios públicos y comerciales, independientemente de su superficie, y en 2030 el objetivo contempla que todos los edificios nuevos tengan placas solares.

Además, la normativa europea establece objetivos específicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios comerciales con peores calificaciones. En concreto, el objetivo es mejorar el 15% de los edificios menos eficientes antes de 2030 y llegar al 25% para 2034.

El joven que montó 10 paneles solares en el jardín de su casa

En este contexto, el usuario estadounidense @kenk5194 ha publicado un vídeo en TikTok en el que muestra cómo instala un kit solar autoinstalable en el jardín su casa. Antes de ponerse manos a la obra con el montaje, enseña una caja que, según cuenta, le costó poco más de 420 dólares y en cuyo interior 10 diez paneles solares de 100 vatios cada uno de la marca Dokio. Para colocarlos en la valla, optó por utilizar tornillos para placas de yeso y, según explica en el vídeo, logró completar toda la instalación en aproximadamente 20 minutos.

«Ésta puede ser la forma más fácil de iniciarte en la energía solar DIY. Déjame enseñarte cómo, y todo empieza con esta caja que contiene 10 paneles de 100 vatios cada uno. Son de Dokio, me costaron 421 dólares, y para colocarlos sólo he necesitado 20 minutos. Así que, si tienes una valla o cualquier otro lugar expuesto a la luz solar y no tienes otro sitio donde colocar los paneles, simplemente haz esto».

¿Se podría hacer en España?

Dependiendo de la localidad, la normativa municipal puede establecer condiciones específicas para instalar paneles solares, sobre todo en lo que respecta a sus dimensiones o al lugar donde se colocan. Mientras, otros ayuntamientos ofrecen incentivos fiscales y ayudas para impulsar el uso de la energía solar, incluyendo bonificaciones de hasta el 95 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como reducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Cuando la instalación de placas solares se realiza en una comunidad de vecinos, es necesario contar con la aprobación de la junta de propietarios y conocer previamente la normativa aplicable. Tras la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, las instalaciones destinadas al autoconsumo colectivo en elementos comunes, como cubiertas o azoteas, se pueden aprobar con el voto favorable de un tercio de los propietarios y de las cuotas de participación, siempre que la iniciativa parta de uno de los miembros. Quienes no apoyen la instalación no tendrán que asumir los gastos, excepto si posteriormente deciden incorporarse y beneficiarse del sistema.

Procedimiento

En el caso de las viviendas unifamiliares, los trámites municipales necesarios para instalar paneles solares pueden variar en función de la potencia de la instalación:

Instalaciones de hasta 10 kW : en la mayoría de ayuntamientos, basta con presentar una declaración responsable de obra junto con una memoria técnica elaborada por un instalador autorizado. Asimismo, se debe abonar el ICIO, aunque algunos municipios ofrecen bonificaciones importantes sobre este impuesto.

: en la mayoría de ayuntamientos, basta con presentar una declaración responsable de obra junto con una memoria técnica elaborada por un instalador autorizado. Asimismo, se debe abonar el ICIO, aunque algunos municipios ofrecen bonificaciones importantes sobre este impuesto. Instalaciones superiores a 10 kW: generalmente requieren una licencia de obras y la presentación de un proyecto técnico firmado por un ingeniero cualificado. Además, dependiendo de la normativa urbanística, puede ser necesario obtener un certificado de compatibilidad urbanística que confirme que la instalación está permitida.

Una vez obtenidas las licencias necesarias y finalizada la instalación, es necesario registrar el sistema solar en el registro autonómico correspondiente. Este trámite permite legalizar la instalación y acceder a las distintas modalidades de aprovechamiento de la energía producida, como el autoconsumo o la compensación de excedentes.

Una vez puesta en marcha la instalación, es necesario comunicarlo a la compañía eléctrica y formalizar el correspondiente contrato de autoconsumo. El permiso de acceso y conexión a la red sólo es obligatorio en determinados supuestos, como las instalaciones de más de 15 kW con vertido de excedentes o aquellas ubicadas en suelo rústico.

Los kits solares autoinstalables, los cuales se encuentran a la venta en tiendas físicas y online, son una alternativa muy interesante generar energía eléctrica de forma sencilla, siempre que exista una ubicación con suficiente exposición a la luz solar. Este tipo de sistemas se puede colocar en diferentes espacios, como tejados de viviendas, balcones o terrazas de pisos e incluso en vehículos como caravanas, facilitando la producción de electricidad a partir de una fuente renovable.