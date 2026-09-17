Cambio de norma de la UE: a partir de 2028 todos los conductores de Europa compartirán carnet de conducir

En España hay más de 27 millones de personas con carnet de conducir, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la cifra supera los 250 millones. Sin embargo, aunque todos están sujetos a unas normas básicas de circulación, cada país administra el permiso de conducción siguiendo sus propios criterios. Este sistema, según Bruselas, genera desigualdades y vacíos legales que ya no encajan con una Europa cada vez más integrada, con ciudadanos que viven, trabajan o viajan entre distintos países.

Por esta razón, la Comisión Europea está trabajando en un carnet de conducir europeo con criterios comunes para todos los Estados miembros. Uno de los cambios más relevantes es la creación de un carnet de conducir digital para agilizar los controles y reducir los trámites. Una vez entre en vigor la reforma de la Directiva, los conductores podrán llevar el permiso en el teléfono móvil, y éste tendría validez legal en cualquier país de la UE. Otra de las novedades es el reconocimiento automático de las sanciones graves. Actualmente, un conductor puede perder el permiso en un país y continuar circulando en otro, pero, con esta reforma, las retiradas y suspensiones serán efectivas en todos los Estados miembros.

Cambios en el carnet de conducir a partir de 2028

Uno de los cambios más destacados es la puesta en marcha de un carnet de conducir digital. Este formato permitirá llevar el permiso directamente en el teléfono móvil y tendrá plena validez legal en cualquier país de la UE, lo que ayudará a reducir trámites administrativos y a modernizar un sistema que apenas ha evolucionado durante décadas. Quienes prefieran el formato físico podrán seguir utilizándolo, aunque incorporará un código QR. En España, esta posibilidad ya está disponible a través de la aplicación miDGT. Además, Bruselas plantea los siguientes cambios:

Sanciones transfronterizas: las sanciones graves y la retirada del permiso en un Estado miembro tendrán efectos en el resto de países.

Criterios comunes de renovación: se establecerán pautas compartidas para renovar el carnet a partir de determinadas edades.

Apuesta por la tecnología: se impulsará la incorporación de inteligencia artificial, sistemas de asistencia a la conducción y tecnologías como el frenado automático de emergencia.

Conducir a los 17 años

La UE ha dado luz verde a que los jóvenes puedan examinarse y conducir turismos y camiones desde los 17 años. Eso sí, tendrán que ir acompañados por un conductor de al menos 24 años, con un mínimo de cinco años de experiencia con el carnet B y sin sanciones graves durante los últimos cinco años. La Dirección General de Tráfico (DGT), sin embargo, se ha mostrado contraria a esta medida.

«La posibilidad de conducir un turismo a los 17 años por las carreteras de los Estados miembros de la Unión Europea será posible gracias a un cambio legislativo que se encuentra recogido en el artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205. Esta norma, aprobada en noviembre del año pasado, establece que los jóvenes de esa edad podrán optar a sacarse el permiso de conducción de la clase B aunque, eso sí, hasta que cumplan la mayoría de edad jamás irán solos al volante. En sus coches el asiento del copiloto siempre debe ir ocupado por un acompañante capaz de darles directrices mientras conducen. Una medida europea que aún debe transponerse a la normativa española (la fecha tope para hacerlo es el 26 de noviembre de 2028) y para la que la Dirección General de Tráfico ya ha establecido un grupo de trabajo», detalla el organismo dirigido por Pere Navarro.

Periodo de prueba de dos años

La UE plantea establecer un periodo de prueba obligatorio de al menos dos años para los conductores noveles. Asimismo, durante los dos primeros años tras obtener el permiso, las infracciones relacionadas con el alcohol, las drogas o el exceso de velocidad estarán sujetas a condiciones más estrictas.

Conductores profesionales

Para hacer frente a la escasez de conductores profesionales, las nuevas normas permitirán que los jóvenes de 18 años puedan obtener el permiso para conducir camiones (categoría C) y que los de 21 años puedan conducir autobuses (categoría D), siempre que cuenten con un certificado de competencia profesional. En caso de no disponer de esta acreditación, la edad mínima se situará en los 21 años para los camiones y 24 años para los autobuses.

En cuanto al calendario de aplicación, la Directiva establece un plazo de tres años para que los Estados miembros adapten sus respectivas legislaciones nacionales. En el caso de España, algunas de las nuevas medidas podrían empezar a aplicarse a partir de 2026, mientras que la adaptación completa está prevista para finales de 2028.

Jutta Paulus, responsable del proyecto de Directiva sobre el permiso de conducir, declaró: «la Directiva introduce el nuevo permiso digital, pero los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir también el carnet físico. Además, las nuevas reglas sobre formación y reconocimiento deberán hacer las profesiones del transporte más atractivas y accesibles. Los ciudadanos de toda Europa se beneficiarán directamente de estas mejoras tangibles».