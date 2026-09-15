Experto español en coches de segunda mano: «Si al abrir el tapón del aceite ves una sustancia blanca, no compres el vehículo»

El parque automovilístico español continúa envejeciendo y la edad media de los turismos vuelve a aumentar, hasta alcanzar los 14,6 años, según el Informe Anual 2025 elaborado por ANFAC. Actualmente, cerca de la mitad de los turismos que circulan por las carreteras españolas tienen más de 15 años, mientras que casi dos de cada tres superan la década de antigüedad. En total, son 12,9 millones de vehículos con más de 15 años sobre un parque de 26,7 millones de turismos.

En este contexto, comprar un coche de segunda mano puede ser una buena forma de ahorrar dinero, pero también implica ciertos riesgos si no se revisa el vehículo con atención. Algunas averías importantes no se pueden detectar fácilmente durante una prueba de conducción, pero existen detalles sencillos que pueden ayudar a identificar posibles problemas. Uno de ellos se encuentra en una zona tan habitual como el tapón del aceite del motor, donde la presencia de una sustancia de color blanco puede ser una señal de advertencia.

Esto es lo que debes saber al comprar un coche de segunda mano

«Si se va a comprar un coche de segunda mano, existen algunos trucos que pueden ayudar a detectar posibles averías antes de cerrar la compra. Uno de ellos consiste en abrir el capó y localizar el tapón del aceite del motor, que suele llevar el símbolo correspondiente. Al retirarlo, conviene revisar tanto el interior del propio tapón como los bordes y la zona visible del orificio. Si aparece una sustancia de color blanco, similar a la mayonesa, podría ser una señal de un problema en el motor, por lo que sería recomendable no comprar el vehículo sin realizar antes una revisión mecánica.

Otro método consiste en arrancar el coche, dejarlo parado, poner el freno de mano y seleccionar la quinta marcha. Después, se suelta el embrague poco a poco mientras se acelera. Si, a pesar de haber soltado bastante el embrague, el motor no llega a calarse, podría existir un desgaste importante del embrague, una avería cuya reparación puede resultar costosa.

Por último, también es aconsejable revisar el paso de rueda, los bajos y otras zonas de la carrocería en busca de tornillos. Si estos presentan restos de pintura del mismo color que el vehículo, podría indicar que alguna pieza ha sido desmontada y reparada después de un golpe. En ese caso, conviene pedir explicaciones y comprobar el historial del coche antes de tomar una decisión».

A la hora de comprar un coche de segunda mano, la DGT señala cuáles son los puntos más importantes:

Comprueba su estado por fuera y a la luz del día: pintura, golpes, indicios de algún accidente grave anterior.

Abre el capó: comprueba el aceite y la correa de distribución.

Verificaque los neumáticos son los que aparecen en la tarjeta de inspección técnica y que su dibujo tiene al menos 1.6 mm de profundidad.

Empuja el coche de costado con fuerza para comprobar la amortiguación.

Entra en el automóvil y verifica que tanto los cinturones de seguridad, como la regulación de los asientos y las cerraduras de las puertas funcionan correctamente.

Introduce la llave de contacto y pulsa todos los interruptores para comprobar que funcionan correctamente y que los pilotos se iluminan.

Arranca el coche: confirma que los pedales no tienen demasiado juego y pisa a fondo el pedal de freno durante 20 segundos: si no vuelve a su posición inicial, el circuito tiene fugas. Las ruedas deben responder a los giros del volante sin margen de holgura.

Realiza una prueba del coche en carretera.

¿Está libre de cargas?

Para comprobar que el coche está libre de cargas y evitar problemas después de la compra, Tráfico recomienda solicitar un informe reducido sobre el estado del vehículo. Este documento es gratuito y permite verificar que los datos de identificación son correctos, que el coche está dado de alta y si existe alguna incidencia, carga o impedimento que pueda afectar a su circulación o transferencia.

Si el informe reducido señala alguna incidencia, es aconsejable solicitar un informe detallado antes de continuar con la operación. Este segundo documento tiene un coste de 8,67 euros y ofrece información más completa sobre la situación administrativa del vehículo.

Asimimo, es fundamental comprobar que el impuesto de circulación del año anterior está pagado, ya que un vehículo con los impuestos locales pendientes no puede transferirse. Del mismo modo, deben estar abonadas las posibles sanciones relacionadas con el vehículo que impidan realizar el cambio de titularidad. Por otro lado, conviene verificar que no exista ninguna reserva de dominio u otra limitación de disposición inscrita en el Registro de Bienes Muebles. Finalmente, el vehículo debería estar libre de embargos y precintos.

Una vez firmado el contrato de compraventa, uno de los trámites más importantes consiste en realizar el cambio de titularidad del vehículo en un plazo máximo de 30 días.