Enrique Álvarez, mecánico de Ciudad Real: «Salimos a las calles ya o nadie va a tener coche, como en los años 60»

El problema de tener coche dentro de unos años no estará en comprarlo, sino en pagar sus reparaciones. Esa es la advertencia de Enrique Álvarez, mecánico de Talleres Piba en Daimiel (Ciudad Real): «En cinco años nadie va a disponer de capacidad financiera para mantener un coche».

Álvarez, a quien sus seguidores conocen como Kike, es una de las voces del motor con más audiencia en redes sociales. En sus vídeos muestra averías reales que llegan a su taller, da consejos para ahorrar en reparaciones y critica lo que considera una pérdida progresiva de calidad en los materiales que usan los fabricantes.

Su última advertencia parte de un caso concreto. Se trata de un turismo con matrícula J, que según el vídeo tiene entre nueve y doce años de antigüedad, y sólo 89.000 kilómetros. El coche sufrió una avería en el anillo del airbag: los cables internos de la pieza se rompieron por el uso.

De 80 a 480 euros

Según el mecánico, la avería en sí es habitual. Lo que le parece significativo es la solución que impone el fabricante. «Antes el carrete valía 80 euros, era una pieza independiente y se cambiaba sólo eso. Ahora hay que sustituir toda la centralita y cuesta 480 euros», explica mientras enseña la pieza desmontada.

A su juicio, este tipo de decisiones encarecen de forma desproporcionada el mantenimiento de vehículos que todavía deberían tener muchos años de vida por delante.

«Solo valen para un uso»

Álvarez señala otro problema que encontró durante el montaje: la calidad de los tornillos. Cuenta que intentó reutilizar los originales, algo que antes no daba problemas. Sin embargo, la cabeza se deformó al aplicar el par de apriete recomendado, aunque los tornillos iban roscados sobre plástico.

«¿Es posible que sea tan malo el material de los tornillos que se redondeen así?», se pregunta en el vídeo. Y concluye: «Sólo valen para un uso unos tornillos que roscan en plástico».

A partir de este caso, el mecánico lanza una reflexión más amplia: «¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues salimos a las calles ya o nadie va a tener coche, como en los años 60. Solo los ricos».

Una crítica que repite

No es la primera vez que hace este tipo de avisos. En septiembre de 2025 ya defendía que los coches modernos, cada vez más caros, llevan componentes que duran mucho menos que hace unos años. Entonces afirmó que muchas piezas habían reducido su duración en torno a un «300 %». También advirtió de que quienes compraran un coche nuevo tendrían averías de cientos de euros cuando el vehículo apenas tuviera unos años.

«¿Cómo vas a tener coche si te compras uno nuevo, te gastas más de 40.000 euros y a los cinco años tienes que empezar a echarle averías de 500 euros?», planteaba en aquel momento.

Su perfil de Facebook supera los 128.000 seguidores, y entre todas sus plataformas reúne a cientos de miles de usuarios. Sus vídeos suelen abrir debate entre conductores y profesionales del sector. Sus afirmaciones sobre la calidad de las piezas y la evolución de los costes reflejan su experiencia en el taller y no se apoyan en datos del sector ni en la versión de los fabricantes.