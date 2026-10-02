Cuando compras un coche de segunda mano, el precio que aparece en el anuncio es sólo una parte de la ecuación, ya que el coste de mantenimiento, el consumo de combustible, el precio de las revisiones o incluso la facilidad para encontrar determinadas piezas pueden marcar una diferencia importante a medio y largo plazo en la compra de un vehículo de seminuevo.

Coches de segunda mano que menos cuesta mantener

Según han explicado expertos de OcasionPlus, en conversaciones con OKDIARIO, decantarse por un modelo de segunda mano alabado por su sencillez mecánica y sus gastos contenidos puede ser tan importante como encontrar una buena oferta en el mercado de los seminuevos. En este sentido, hay varias marcas que durante años han construido buena parte de su reputación precisamente alrededor de esa filosofía: Toyota, Dacia, Seat, Suzuki y Honda cuentan con modelos especialmente populares entre quienes buscan un coche seminuevo práctico, fiable y con unos costes de uso razonables.

Son marcas que, pese a tener un planteamiento totalmente diferente, comparten mecánicas pensadas para un uso cotidiano, consumos contenidos y unas dimensiones que facilitan tanto su utilización diaria como su mantenimiento. Una combinación que los convierte en alternativas interesantes para quienes quieren controlar el gasto total del vehículo y no únicamente el precio de compra en el mercado de ocasión.

Toyota Yaris

El Toyota Yaris híbrido es uno de los modelos del mercado de ocasión que menos cuesta mantener. La principal razón se basa en la fiabilidad de los motores de la marca japonesa, a lo que hay que sumar una transmisión e-CVT, que prescinde de elementos habituales como el embrague convencional, así como la frenada regenerativa, que reduce el desgaste de pastillas y discos.

Además, el motor eléctrico permite que el propulsor de gasolina trabaje menos en ciudad, uno de los escenarios donde más desgaste pueden sufrir los vehículos de combustión. Sistema que permite reducir especialmente el consumo en ciudad, que se sitúa entre 3,9 y 4,3 litros cada 100 kilómetros. Esta eficiencia, unida a la tecnología híbrida autorrecargable, hace que sea una opción en el mercado de segunda mano especialmente interesante para conductores que realizan muchos kilómetros urbanos y no quieren que su coche seminuevo pase por el taller.

Dacia Sandero

El Dacia Sandero representa, de la forma más evidente, la filosofía de reducir los costes asociados al automóvil. La marca del Grupo Renault ha construido buena parte de su propuesta sobre la sencillez, el equipamiento funcional y unos precios contenidos, fórmula que también tiene su reflejo cuando se busca un vehículo seminuevo.

Sus distintas mecánicas permiten elegir entre diferentes motorizaciones para controlar el gasto. El Sandero de gasolina de 100 CV homologa 5,3 l/100 km en ciclo mixto WLTP, mientras que la gama actual también incorpora alternativas como el Eco-G de gasolina y GLP o el nuevo híbrido de 155 CV.

Seat Ibiza

El Seat Ibiza lleva décadas siendo uno de los utilitarios más conocidos y esa popularidad también juega a su favor en el mercado de ocasión gracias a la fiabilidad que ofrece la marca al contar con fabricación made in Spain. Es un modelo con una mecánica ampliamente conocida, una importante presencia en las carreteras españolas y unas dimensiones que lo mantienen en una posición intermedia entre coche urbano y vehículo capaz de afrontar viajes.

En sus versiones actuales de gasolina, el Ibiza registra consumos combinados WLTP de aproximadamente 5,2 a 5,7 l/100 km, dependiendo de la motorización y configuración. Su combinación de tamaño, consumo y una mecánica muy extendida explica que sea uno de los modelos que más fácilmente se encuentran en el mercado de segunda mano.

Suzuki Swift

El Suzuki Swift es otra alternativa especialmente orientada a quienes buscan un coche de segunda mano pequeño y eficiente en el que no invertir mucho dinero en el mantenimiento. La marca japonesa apuesta en este modelo por una mecánica de 1,2 litros y tres cilindros con hibridación ligera de 12 voltios, con 82 CV, una solución que permite disponer de etiqueta ECO y mantener unos consumos reducidos en el mercado de seminuevos.

Su reducido peso, además de realizar un esfuerzo menor sobre elementos de desgaste como neumáticos y frenos, también contribuye a contener el consumo. La versión más eficiente del actual Swift pesa alrededor de 919 kilos y homologa 4,4 l/100 km. Además, su tamaño compacto y su enfoque urbano hacen que sea un modelo sencillo de utilizar en el día a día, especialmente en ciudad.

Honda Jazz

El Honda Jazz cierra el top 5 de los coches del mercado de ocasión que menos cuesta mantener después de comprarlo. Este modelo seminuevo destaca por combinar la reconocida sencillez mecánica de la marca japonesa con un sistema híbrido que reduce el trabajo del motor de gasolina en determinadas situaciones.

La actual versión híbrida e:HEV combina un motor de gasolina de 1,5 litros con dos motores eléctricos y ofrece un consumo combinado desde 4,6 l/100 km, según la versión. Además, la frenada regenerativa también ayuda a reducir el desgaste de los frenos, mientras que la ausencia de algunos elementos mecánicos propios de los vehículos convencionales puede contribuir a contener las intervenciones de mantenimiento.