Las ventas de coches diésel y gasolina tocan mínimos en España y se hunden un 50% en el mes de septiembre por el alza de los precios del combustible. Mientras, el buen ritmo de las matriculaciones de eléctricos puros e híbridos enchufables, que han representado el 34% del volumen total vendido en el noveno mes, son las motorizaciones que han contribuido a que el mercado crezca en el noveno mes del año.

Así lo reflejan los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, reflejan que las ventas de turismos propulsados por motorizaciones diésel han registrado una caída de un 47%, respecto al mismo periodo del año anterior, al registrar 2.363 unidades comercializadas, frente a las 4.482 de septiembre de 2026.

Caída de las ventas de coches diésel y gasolina

Una caída de las ventas que está directamente relacionada con el aumento de los precios del combustible. El precio medio del litro del gasóleo ha repuntado un 0,83% con respecto a la pasada anterior, encadenando su tercera subida consecutiva, para situarse en los 1,934 euros, su nivel máximo desde mediados de julio de 2022, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Si miramos las ventas de coches propulsados por motores de gasolina, la situación es similar, también provocada por los efectos derivados de la inflación. Las matriculaciones han registrado una caída del 24% al comercializar 15.184 turismos, frente a las 20.077 operaciones de septiembre de 2025.

El precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,939 euros, tras encarecerse un 0,62% con respecto a la semana pasada, acumulando ya hasta trece subidas consecutivas desde finales de junio. Para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio supone un desembolso actualmente de unos 106,64 euros, unos 25 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,62 euros, y para un diésel, 106,37 euros, unos 28,7 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,66 euros.

Ventas de coches en España

En el mercado total, las matriculaciones de vehículos han cerrado el mes de septiembre con un total de 93.858 unidades vendidas, lo que se traduce en un crecimiento del 10,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras, en lo que va de año, el mercado acumula 912.059 unidades vendidas, lo que representa un 6,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Unas cifras que permiten mantener la previsión de cierre de año por encima de los 1,2 millones de ventas de turismos para 2026. De todos modos, en comparación con 2019, el acumulado hasta septiembre es un 5,5% menor.

Aumento de los eléctricos de un 56%

Las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV) han registrado un total de 31.945 operaciones comerciales, lo que se traduce en un incremento del 56% hasta representar el 34% del mercado en el mes. Los turismos eléctricos puros (BEV) han cerrado el mes como la segunda tecnología más vendida y han superado las 100.000 unidades en 2026. El total de las ventas en el año de eléctricos e híbridos enchufables acumula 217.298 unidades, un 36,9% más que el año anterior.

Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, destacó que «las matriculaciones esquivan la cuesta de septiembre y continúan su tendencia al alza, con las compras de particulares como principal motor de crecimiento». «El híbrido no enchufable continúa como propulsión favorita, si bien destaca el buen comportamiento que mantienen las ventas de vehículos electrificados al representar ya cerca del 35% del total, lo que refleja la disposición del ciudadano a dar el salto a la movilidad con enchufe, en un contexto en el que la subida de los carburantes dispara la inflación», ha añadido.

«Con el ritmo actual, vamos a superar ampliamente los 1,2 millones de unidades a cierre de 2026, situándonos en el mejor ejercicio desde 2019, referencia previa al impacto de la pandemia», ha concluido Puche.