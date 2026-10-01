El 1 de octubre cambia la normativa de circulación en España: estos son los cambios para los conductores de vehículos españoles

En el día de hoy, 1 de octubre, entra en vigor el Real Decreto 518/2026 de 24 de junio, con el que se actualiza el Reglamento General de Circulación, agregando cambios en términos de circulación por las vías públicas españolas. Estas medidas buscan reducir los accidentes de tráfico de «usuarios vulnerables», como motoristas, ciclistas, peatones y conductores de vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos).

Esta modificación es una de las mayores actualizaciones en los últimos años para disminuir tanto atropellos como la densidad y congestión del tráfico en las principales ciudades españolas, con el foco puesto, sobre todo, en Madrid y Barcelona.

Estos son los principales cambios en el Reglamento

Estas variaciones están enfocadas primordialmente en los grupos mencionados previamente.

Motoristas: La nueva normativa incorpora diversas novedades para las motocicletas. Los motoristas tendrán que hacer uso obligatorio de guantes cuando circulen por carretera y calzado cerrado tanto en carretera como en vías urbanas. No seguir estas obligaciones será sancionado como infracción grave y con una multa de 200 euros. Las motos podrán adelantar por el arcén en atascos, siempre y cuando no superen los 30 km/h. Los riders deberán vestir chaleco reflectante constantemente.

La nueva normativa incorpora diversas novedades para las motocicletas. Los motoristas tendrán que hacer uso obligatorio de No seguir estas obligaciones será sancionado como infracción grave y con una multa de 200 euros. Las motos podrán adelantar por el arcén en atascos, siempre y cuando no superen los 30 km/h. Los riders deberán vestir chaleco reflectante constantemente. Ciclistas: El uso de casco será obligatorio en vías interurbanas, incluido en días de calor extremo. Al adelantar a un ciclista, el conductor deberá disminuir la velocidad al menos 20 km/h respecto al máximo establecido en la vía. En carreteras con dos o más carriles por sentido, se deberá cambiar de carril para adelantar. En vías urbanas, los vehículos deberán dejar cinco metros o más de distancia con el ciclista que tengan delante. En vías de un solo carril y con límite de 30 km/h, los ciclistas podrán circular en sentido contrario. Los repartidores deberán llevar siempre casco y chaleco reflectante.

incluido en días de calor extremo. respecto al máximo establecido en la vía. En carreteras con dos o más carriles por sentido, se deberá cambiar de carril para adelantar. En vías urbanas, los vehículos deberán dejar con el ciclista que tengan delante. En vías de un solo carril y con límite de 30 km/h, los ciclistas podrán circular en sentido contrario. Los repartidores deberán llevar siempre casco y chaleco reflectante. Vehículos de Movilidad Personal: Estos vehículos, como los patinetes eléctricos, también tendrán nuevas disposiciones: la edad mínima para conducirlos se establece en 15 años. El casco será obligatorio en todas las circunstancias, además del chaleco reflectante de noche o con reducida visibilidad. Los conductores profesionales estarán obligados a llevar en todo momento el casco y el chaleco reflectante.

Estos vehículos, como los patinetes eléctricos, también tendrán nuevas disposiciones: en todas las circunstancias, además del Los conductores profesionales estarán obligados a llevar en todo momento el casco y el chaleco reflectante. Taxistas: También hay novedades para taxistas y VTC. Los dos grupos deberán hacer uso del cinturón de seguridad constantemente, así como los profesores de autoescuela. La única excepción corresponderá a los pasajeros de ambulancias asistenciales.

Otros cambios importantes de la DGT

Una de las modificaciones que más afectará a la circulación será el cambio en la operatividad de semáforos específicos. A partir de hoy, el verde fijo para los peatones no podrá coincidir con el ámbar intermitente para los vehículos.

Esta norma pretende evitar casos en los que los peatones tienen prioridad de paso mientras los vehículos perciben al mismo tiempo autorización para continuar la marcha, derivando en posibles atropellos.

Al rebasar un vehículo detenido por accidente, avería o regulación del tráfico, también será preceptivo extremar la precaución, mantener una separación lateral igual o superior a 1,5 metros, siempre que sea posible, y reducir la velocidad en 20 km/h respecto al máximo establecido.

La reforma también incorpora el «pasillo de emergencia». En situaciones de atasco, los vehículos deberán moverse hacia los extremos de los carriles para habilitar una zona libre central para el paso de ambulancias, bomberos, otros servicios de emergencia y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En autovías y autopistas perjudicadas por la nieve, se limitará la circulación por el carril izquierdo, que quedará establecido para el uso exclusivo de quitanieves y vehículos de emergencia. También se restringirán los adelantamientos en estos casos.

La medida afianza la utilización de la baliza V16 conectada como instrumento normativo para señalizar un vehículo inmovilizado. Los triángulos dejan de actuar como sistema de señalización en carretera, en orden del nuevo sistema V16 obligatorio.