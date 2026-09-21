A partir del 1 de octubre: la DGT cambia la norma y los vehículos tendrán que ceder el paso a los peatones aunque no haya paso de cebra

El próximo 1 de octubre, entran en vigor una serie de nuevas normativas impulsadas por la DGT. Además de nuevas leyes para motoristas o patinetes eléctricos, llega una novedad que representa toda una revolución vial: los peatones tendrán preferencia de paso en cualquier punto de la calle, independientemente de que haya o no un paso de cebra.

Este cambio se encuentra amparado bajo la reforma de la actual normativa de tráfico, dirigido a proteger a los viandantes más vulnerables: personas de avanzada edad o con algún tipo de discapacidad, motoristas, ciclistas o usuarios de patinetes eléctricos.

La inédita legislación se aplicará en zonas urbanas con calles de plataforma única de acera y calzada. Esta nueva ley busca disminuir la siniestralidad por atropello, que sigue representando un gran problema en España. Según datos de la DGT, en 2024 hubo 12.579 atropellos, de los cuales 320 se tradujeron en fallecimientos, siendo el 65% en vías urbanas.

Prioridad total para los peatones

El Real Decreto 518/2026, aprobado este verano en el Consejo de Ministros, establece modificaciones tanto en la Ley de Tráfico como en el Reglamento de Circulación. La mayoría de estos cambios entran en vigor el 1 de octubre. En este caso concreto, que afecta al apartado 83 del Anexo I de la Ley de Tráfico, introduce por vez primera el concepto de «calle de plataforma única» y cómo deben circular los vehículos en ellas:

Zona con plataforma única de calzada y acera. Zona especialmente diseñada y acondicionada para favorecer el tránsito peatonal. En ella el peatón goza de prioridad de paso en cualquier punto de la calzada. En estas zonas se reduce al mínimo la señalización horizontal y vertical.

Esto quiere decir que, en estas calles, los peatones siempre tendrán prioridad de paso, pudiendo cruzarlas en cualquier lugar y sin necesidad de un paso de peatones. Además, tanto la señalización horizontal como la vertical quedan reducidas al mínimo.

Esta regulación ya estaba contemplada en determinadas calles de plataforma única en ordenanzas municipales de varias ciudades, aunque no existía un reglamento nacional común. Por este motivo, la DGT consigue evitar vacíos legales o interpretaciones, estableciendo la nueva forma de actuar que deben seguir los conductores en estas vías.

Los pasos de peatones, la asignatura pendiente de los conductores

La cruda realidad es que muchos conductores tienden a no respetar los pasos de peatones. Según datos del Observatorio Nacional de la Seguridad Vial (ONSV) de la DGT, entre 2014 y 2023, más de 1.000 ciudadanos fallecieron en ciudad por culpa de atropello y el 87% ocurrió en un paso de cebra.

¿Qué es una calle de plataforma única?

Este tipo de vía urbana consiste en una zona donde tanto el tránsito de peatones como la circulación de vehículos se encuentran a un mismo nivel. O lo que es lo mismo, acera y calzada se encuentran a la misma altura. Por lo tanto, estas calles son un espacio compartido entre peatones y vehículos.

En este tipo de vías ya se formalizó una reducción de la velocidad máxima con la modificación del Reglamento de Circulación de 2021, cuando pasó de 30 km/h a 20 km/h. Esta reforma en la normativa trajo consigo unas variaciones en los límites de velocidad urbanos, siendo 30 km/h la velocidad máxima en vías de un solo carril por sentido y 50 km/h en vías con dos o más carriles por sentido.

Este cambio afectará a pocas vías

A pesar de esta modificación, España cuenta con muy pocas calles de plataforma única. La asociación Red de Ciudades que Caminan, a través de su estudio Callegrafías, que analiza 500 km de vías urbanas, afirma que tan solo el 5% son de plataforma única con prioridad peatonal, estando la mayoría en el casco antiguo de las ciudades.