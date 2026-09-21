El mercado de coches eléctricos de ocasión ofrece cada vez más alternativas para quienes quieren dar el salto a la movilidad eléctrica sin tener que endeudarse. El desembarco de nuevas marcas, la llegada de nuevos modelos, la renovación de las gamas y la democratización de este tipo de motorizaciones con precios cada vez más asequibles están haciendo que cada vez sea más fácil encontrar coches con buenas prestaciones por precios mucho más ajustados.

Coches eléctricos de ocasión

Así lo han explicado expertos de OcasionPlus, en conversaciones con este diario, que estiman que, en el mercado de coches eléctricos de segunda mano, actualmente, es posible encontrar modelos con este tipo de motorizaciones desde 13.500 euros, con opciones que cubren desde pequeños urbanos hasta SUV y berlinas con mayor autonomía. Entre ellos destacan el Fiat 500e, el BMW i3, el Kia e-Niro, el Hyundai Kona Electric y los Tesla Model 3 y Model Y, con precios que varían en función del año, kilometraje, batería y nivel de equipamiento.

Las citadas fuentes aseguran que, en España, el precio de compra sigue siendo uno de los principales obstáculos a la hora de apostar por un coche eléctrico. Sin embargo, el mercado de ocasión permite acceder a modelos con una autonomía suficiente para el uso diario, además de contar con tecnologías y equipamientos que hace apenas unos años estaban reservados a vehículos con un precio mucho más elevado en el mercado.

Fiat 500e

El Fiat 500e es una de las alternativas más accesibles para quienes quieren entrar en el mercado del coche eléctrico con un seminuevo. Con su característico diseño retro y unas dimensiones muy compactas, está especialmente pensado para moverse en zonas urbanas. Su tamaño facilita el aparcamiento y la conducción por la ciudad, mientras que el interior ofrece un nivel de tecnología superior al de generaciones anteriores.

En el mercado de segunda mano se pueden encontrar unidades entre 13.500 y 18.000 euros, dependiendo principalmente del año, kilometraje, batería y acabado. Existen diferentes configuraciones de batería y potencia, por lo que conviene revisar la autonomía concreta de cada unidad antes de comprarla, aunque no es un factor determinante, ya que cuenta con un consumo contenido.

BMW i3

Otra de las opciones más interesantes del mercado de segunda mano es el BMW i3. Su carrocería compacta, su diseño diferenciado y su construcción ligera lo convierten en un modelo muy reconocible. Además, ofrece una posición de conducción elevada y un habitáculo sorprendentemente amplio para sus dimensiones exteriores, lo que facilita su utilización en ciudad, sin comprometer la comodidad al volante.

Actualmente, es posible encontrar unidades entre 15.500 y 21.000 euros. Las versiones más recientes de este eléctrico alemán cuentan con una batería de mayor capacidad y una autonomía superior a la de las primeras unidades, por lo que son especialmente interesantes para quienes necesitan utilizarlo más allá de los desplazamientos urbanos.

Kia e-Niro

El Kia e-Niro es una de las opciones más interesantes para quienes buscan un eléctrico seminuevo con un planteamiento más familiar. Su carrocería SUV ofrece un buen espacio interior y un maletero práctico, mientras que su posición de conducción elevada facilita el uso diario. A ello se suma una autonomía que permite afrontar desplazamientos urbanos, pero también viajes en carretera con mayor tranquilidad que en los eléctricos más pequeños.

En el mercado de ocasión se pueden encontrar unidades entre 16.000 y 22.500 euros. Además, cabe destacar que la garantía de Kia y su buena reputación en términos de fiabilidad también han contribuido a convertirlo en una alternativa muy buscada entre quienes quieren un eléctrico seminuevo sin pagar el precio de un SUV nuevo.

Hyundai Kona Electric

El Hyundai Kona Electric es otro coche eléctrico de ocasión que no puede faltar en esta lista. Uno de sus principales argumentos es la autonomía, especialmente en las versiones equipadas con la batería de mayor capacidad, que permiten realizar trayectos más largos sin necesidad de realizar tantas paradas para recargar.

Las unidades de segunda mano se sitúan aproximadamente entre 17.500 y 23.500 euros, con importantes diferencias en función de la batería, potencia, año y equipamiento. Su tamaño contenido facilita los desplazamientos urbanos, mientras que el buen aprovechamiento del espacio y sus prestaciones permiten utilizarlo también como vehículo familiar.

Tesla Model 3 y Tesla Model Y

Por último, los Tesla Model 3 y Model Y representan el escalón superior de esta selección y permiten acceder al ecosistema de la marca estadounidense por un precio considerablemente inferior al de sus unidades nuevas. El Model 3 es una berlina de carácter más dinámico, mientras que el Model Y apuesta por una carrocería SUV con mayor altura y espacio interior, por lo que ambos responden a necesidades diferentes.

En el mercado de coches seminuevos, los Tesla Model 3 y Model Y pueden encontrarse aproximadamente entre 24.000 y 33.000 euros. Su tecnología, las prestaciones de sus versiones más potentes y el acceso a la red de supercargadores de Tesla son algunos de los motivos que convierten esta compra en inteligente.