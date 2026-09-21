La pobreza de carga se define como la incapacidad de costear o acceder a una carga de vehículos 100% eléctricos adecuada, fiable y socialmente inclusiva. Características que no cumple el mercado español, ya que el 65% tendría dificultades para mantener un coche con este tipo de motorizaciones operativo por limitaciones económicas, funcionales, temporales, digitales y espaciales.

Así lo refleja un informe publicado en Sustainable Mobility and Transport, recogido por la patronal de los concesionarios Faconauto, que introduce una diferencia importante, ya que un conductor puede disponer teóricamente de infraestructura de recarga y, aun así, encontrarse con barreras que dificulten el uso cotidiano de un vehículo eléctrico.

España lidera el ranking de ‘pobreza de recarga’

El concepto adquiere una lectura especialmente interesante en España. Según los datos del citado documento, el 65% de la población española vivía en un piso en 2024, el porcentaje más alto de la Unión Europea, por delante de Letonia y Malta, mientras la media comunitaria se situaba en el 48%.

Vivir en un piso no implica necesariamente carecer de plaza de garaje o de posibilidad de instalar un cargador, pero sí hace especialmente pertinente uno de los perfiles identificados por los investigadores: los residentes en edificios colectivos que no disponen de acceso sencillo a recarga privada.

España cuenta además con una regulación favorable a la instalación individual cuando existe plaza propia. La Ley de Propiedad Horizontal establece que la colocación de un punto de recarga para uso privado en una plaza individual de garaje únicamente requiere comunicación previa a la comunidad, asumiendo el interesado el coste de instalación y consumo.

No obstante, la dificultad cambia cuando el usuario carece de aparcamiento privado, necesita actuaciones colectivas en el edificio o depende fundamentalmente de infraestructura pública. Ahí es donde el marco propuesto por los investigadores amplía la discusión: la barrera deja de ser únicamente dónde está el cargador y pasa a ser cuánto cuesta, cuánto tiempo exige y con qué facilidad puede utilizarse.

Cabe destacar que los autores, investigadores vinculados al Stockholm Environment Institute, KTH Royal Institute of Technology, Linköping University y Lund University, no presentan todavía un índice que permita calcular cuántos conductores se encuentran en esta situación. El artículo desarrolla un marco conceptual, que deberá ser validado posteriormente con datos, pero propone cinco dimensiones concretas para empezar a medir el problema.

Barreras para cargar un coche eléctrico

La primera barrera es la económica. El estudio señala que depender de la infraestructura pública puede implicar costes de recarga sensiblemente superiores a los de disponer de un punto doméstico o en una base de vehículos. Por ello propone utilizar como indicador la relación entre el precio de la recarga pública y el coste de cargar en casa.

La segunda es espacial: no basta con que exista infraestructura en términos agregados si el conductor tiene que desplazarse demasiado para encontrar un cargador adecuado y fiable. A ellas se suma la dimensión funcional, relacionada con aspectos como la potencia disponible, el funcionamiento efectivo de los cargadores, el acceso a recarga doméstica o en depósitos y el tiempo necesario para conseguir una conexión eléctrica.

La cuarta variable es el tiempo. Colas, desvíos, cargadores ocupados o intentos fallidos de iniciar una sesión pueden convertir la recarga en un coste adicional para quien dispone de menor flexibilidad horaria. El artículo propone incluso medir los minutos perdidos semanalmente como uno de los posibles indicadores.

Finalmente, aparece la dimensión digital. La necesidad de disponer de determinadas aplicaciones, crear cuentas, utilizar redes cerradas o suscribirse a servicios puede dificultar una recarga que físicamente sí está disponible. Entre los indicadores planteados figura precisamente la posibilidad de cargar sin depender de aplicaciones propietarias.