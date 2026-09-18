Geely estudia producir también híbridos enchufables en la planta de Ford en Almusafes. El fabricante automovilístico chino ha llegado a un acuerdo con la factoría española para el ensamblaje de dos modelos eléctricos, a los que se podría sumar un SUV con motor de combustión e ingeniería eléctrica para esquivar nuevos aranceles de Bruselas al envío de automóviles chinos al Viejo Continente.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que el gigante chino está considerando la posibilidad de construir un SUV híbrido enchufable con chasis independiente en la planta de Ford en Almusafes. El motivo principal sería evitar los inminentes aranceles de la Unión Europea (UE) sobre los vehículos híbridos enchufables fabricados en China.

Nuevos aranceles de Bruselas a China

Bruselas quiere que Pekín limite las ventas de vehículos híbridos chinos con medidas proteccionistas, ya que el auge de las ventas en los distintos mercados europeos está provocando un descenso de las matriculaciones de marcas con sede en Alemania, Italia o Francia. Táctica que ya utilizó Europa con el envío de coches 100% eléctricos procedentes de China al imponer tasas, que en algunos casos se elevan por encima del 40%.

La UE afirma que el aumento de las exportaciones chinas, incluyendo productos químicos, baterías y vehículos, se debe al exceso de capacidad productiva en el país. Mientras, Pekín rechaza esta crítica de Bruselas, argumentando que las preocupaciones sobre los desequilibrios económicos y el exceso de capacidad son proteccionistas y buscan limitar a China.

Acuerdo de Ford y Geely

En el marco de las disputas entre Bruselas y Pekín, los fabricantes automovilísticos chinos han inundado los distintos mercados del Viejo Continente de coches con importantes avances tecnológicos a un precio contenido. Y no sólo eso, debido al éxito de las comercializaciones, se han aliado con fabricantes con plantas en Europa para desarrollar la producción local.

Éste es el caso de Ford, que ha firmado un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su máxima capacidad.

Como resultado de esta alianza estratégica, la fábrica valenciana y su plantilla pasarán a pertenecer a esta empresa conjunta una vez empiece sus operaciones, lo que está previsto para la primera mitad de 2027. La joint venture, junto a las instalaciones y el personal, será propiedad en un 66 % de Ford y en un 34 % de Geely.

La fábrica de Ford en Almussafes producirá cinco vehículos a partir de 2028: en concreto, Ford ha detallado que la producción del Kuga continuará en Valencia de manera interrumpida, mientras Valencia produce un nuevo miembro de la familia Bronco, un SUV que empezará a producirse en 2028. A ello se sumará un nuevo vehículo crossover multienergía que llegará en 2028.

Los modelos de Geely serán dos SUV eléctricos fabricados bajo esta empresa conjunta que saldrán de la línea de producción en 2028. No obstante, la amenaza de nuevas tasas de Bruselas abre la puerta a la llegada de nuevos modelos a Valencia con tecnologías electrificadas y a garantizar la producción al 100% de la capacidad de las instalaciones.