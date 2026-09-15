DGT DGT

Es oficial: a partir del 1 de octubre los aparcamientos tendrán tarifas diferentes según el vehículo

Los ayuntamientos contarán con la potestad de penalizar con precios más altos a vehículos de mayor tamaño

Dacia desafía a Toyota en España con un motor 'made in Spain' para mantener el liderazgo en ventas

Las marcas de coches preparan su plan B ante el fin de las ayudas del Gobierno a la compra de coches eléctricos

EuropaPress
EuropaPress

La DGT ha puesto en marcha un nuevo Reglamento General de Circulación en España que se ha publicado en el BOE. El Real Decreto 518/2026 se aplicará a partir del 1 de octubre de este mismo año, con una serie de modificaciones importantes en las normas de tráfico y pone especial énfasis en la protección de los denominados usuarios vulnerables de la vía.

La nueva regulación afecta a diferentes ámbitos de la circulación, desde el equipamiento obligatorio de motoristas hasta los adelantamientos de ciclistas, pasando por las nuevas normas para pacientes eléctricos, bicicletas, peatones, autocaravanas, carriles de emergencia o circulación urbana.

La nueva regulación sobre aparcamientos

Esta nueva regulación trae consigo una modificación en relación con las tarifas de estacionamiento, teniendo en cuenta factores como las dimensiones del vehículo o la clasificación ambiental. Se podrán establecer limitaciones horarias y determinadas medidas de control destinadas a mejorar la rotación y disponibilidad de las plazas.

Los ayuntamientos contarán con la potestad de penalizar con precios más altos a vehículos de mayor tamaño y masa para reducir la ocupación excesiva del espacio público. Se mantienen y complementan las tarifas vinculadas a los distintivos ambientales de la DGT (etiquetas CERO, ECO, C y B).

Otras medidas

El mismo decreto publicado en el BOE recoge nuevas medidas de los patinetes eléctricos. El uso de casco será obligatorio, además de tener mínimo 15 años, llevar luces y chaleco de noche para su conducción, pudiendo alcanzar las multas los 200 euros.

Se acabaron las excepciones de no llevar el cinturón de seguridad puesto para taxistas, profesores de autoescuela y repartidores. También se reflejará en el decreto la obligatoriedad de mantener 5 metros de distancia detrás de una bicicleta en ciudad. En carretera se deberá cambiar totalmente de carril para adelantarlos.

Lo más visto

Últimas noticias